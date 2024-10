In guter Verfassung | Das Grundgesetz weltweit

Dieses Jahr feiern wir 75 Jahre Grundgesetz in Deutschland. Aber Deutschland ist gar nicht das einzige Land, in dem das Grundgesetz gilt. Moment, was? Wie kann das denn gehen? Ganz einfach: Zahlreiche Staaten haben Teile des Grundgesetzes in ihre eigenen Verfassungen aufgenommen, Taiwan zum Beispiel, Südkorea, Polen, Ungarn oder auch Spanien.

Manchmal findet man sogar wortwörtliche Übersetzungen der deutschen Verfassung in den Verfassungstexten dieser Staaten. Aber was macht das Grundgesetz eigentlich so attraktiv?

Das Grundgesetz zeichnet sich dadurch aus, dass es eine gleichermaßen liberale wie demokratische, also eine eine liberaldemokratische Verfassung ist. Das heißt, es gibt neben den demokratischen republikanischen Elementen auch liberale Elemente, rechtsstaatliche Elemente, wie die Gewaltenteilung und vor allen Dingen wurden die Grundrechte sehr stark gemacht. Prof. Dr. Dieter Gosewinkel Foto: Christian Delory

Trotzdem kein „Exportschlager“

Egal ob in den 50er, 70ern oder den 90ern — immer wieder haben andere Staaten das Grundgesetz zur Rate gezogen. Das zeigt, wie zeitlos und modern die deutsche Verfassung über die Jahre immer gewesen ist. Trotzdem hat es in den frühen 2000ern eine Wende gegeben: Seitdem hat es kaum mehr Staaten gegeben, die sich bei ihrer Verfassungsgebung vom Grundgesetz haben inspirieren lassen.

Was hat sich da geändert? Und welche Teile unserer Verfassung wurden zuvor am meisten übernommen? Darüber spricht detektor.fm-Redakteurin Rabea Schloz dieses Mal unter anderem mit Prof. Dr. Dieter Gosewinkel vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung.

Das ist die neue, zehnteilige Staffel der Podcast-Reihe „In guter Verfassung? Das Grundgesetz für morgen“ von detektor.fm und der Stiftung Forum Recht anlässlich 75 Jahre Grundgesetz. Wir fragen: Wie fit ist unsere Verfassung eigentlich für die nächsten 75 Jahre? Was bedroht sie von innen und von außen? Kann sich ein Rechtsstaat auf demokratische Weise selbst abschaffen? Und mit welchen Instrumenten können wir das Grundgesetz und den Rechtsstaat am besten vor Demokratiefeinden schützen? Alle Folgen gibt es hier bei detektor.fm und unter anderem bei Amazon Music, Apple Podcasts, RTL+ und Spotify.

Redaktion (Stiftung Forum Recht): Kathrin Schön, Marie-Elisabeth Miersch, Lilly Stumpf