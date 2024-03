Leipziger Buchmesse | Marc Uwe Kling und Maria Kling über Klugscheisser und muffige Mumien

Marc-Uwe und Maria Kling – Kinderbücher im Doppelpack

In “Freddy und Flo – Das Geheimnis der muffigen Mumie” von Maria Kling geht es um zwei Geschwister – Freddy und Flo, die bemerkenswerte Nachbarn haben: Eine Hexe, ein Vampir, ein Werwolf und eine hoch mysteriöse Mumie namens Tutti, um die sich dieses zweite Abenteuer von Freddy und Flo dreht. Ich wollte Wesen nehmen, vor denen man immer Vorurteile hat. Zum Beispiel, dass Vampire immer Blut saugen. In meinem Buch ist Dr. Mortis Vegetarier. Maria Kling, Autorin von “Freddy und Flo – Das Geheimnis der muffigen Mumie” Foto: detektor.fm Das Geschwisterbuch von Marc-Uwe Kling hat ein anderes Thema: Tina und Theo Theufel haben zu Hause einiges zu erdulden. Zum Beispiel Eltern, die ihnen Rote Bete zum Essen vorsetzen. Eines Tages treffen die beiden auf “das Klugscheißerchen”, ein kleines türkisfarbenes Monster, das immer alles besser weiß und damit hervorragend in die Familie Teufel reinpasst.

In den alten Kinderbüchern, sollen Kinder was lernen. In den modernen Kinderbüchern, wie unsere, da geht es darum, dass die Eltern was lernen. Marc-Uwe Kling, Autor von „Das Klugscheisserchen“ Foto: detektor.fm

Klugscheisser und muffige Mumien

Bei Freddy und Flo wird es nie langweilig – denn sie wohnen in einem Spukhaus! Mit einer Hexe, einem Vampir und einem Werwolf! Ein neuer Fall für Freddy und Flo: Mumie Tutti taucht ausgerechnet in der Nacht wieder auf, in der Hexe Poppy verschwindet. Freddy ist sich sicher, das kann kein Zufall sein. Als er Tutti verfolgt, entdeckt er Unglaubliches: Die Mumie will ins Ägyptische Museum einbrechen! Freddy und Flo müssen sie aufhalten, bevor das ganze Spukhaus auffliegt …

Eine lustige, gar nicht unheimliche Kinderkrimi-Gruselgeschichte für Jungen und Mädchen ab 8 Jahren. Mit vielen fröhlichen Bildern von Astrid Henn — Carlsen

Tina und Theo Theufel sind geschlagen mit Eltern, die keinen Hund haben, aber ständig Rote Beete essen wollen. Außerdem wissen sie immer alles besser. Also die Eltern. Die Kinder auch. Der Apfel fällt schließlich nicht weit vom Stamm. Aber Theo und Tina geben wenigstens zu, dass sie Klugscheißer sind. Mama und Papa streiten es ab. Das ist natürlich absolut lächerlich.

Vor Kurzem sind die Theufels umgezogen in ein altes Haus mit einem Dachboden voller Abenteuer. Obwohl Spielen auf dem Dachboden nicht gerne gesehen ist, machen Tina und Theo nichts lieber als das. Und außerdem machen die Kinder auf dem Dachboden eine seltsame Entdeckung: In einer Bücherkiste haust ein kleines Männchen mit großer Klappe. Ein waschechtes Klugscheißerchen, das behauptet, nur für seinesgleichen sichtbar zu sein! — Carlsen

Über die beiden Kinderbücher spricht detektor.fm-Moderatorin Charlotte Thielmann live auf der Leipziger Buchmesse mit der Autorin Maria Kling und dem Autoren Marc-Uwe Kling.