Play
Foto: Shutterstock/Robin Bouwmeester
Bild: Mountain of Sinterklaas presents, Netherlands. | Robin Bouwmeester, Shutterstock

Mission Energiewende | Weihnachtsgeschenke

Ist nachhaltig Schenken entspannter?

Weihnachtsgeschenke bedeuten vor allem für Eltern oft: Stress. Beim Aussuchen und Besorgen auf Nachhaltigkeit achten? Eine richtig gute Idee, die sogar entlasten kann.

Präsentiert von

Eine Kooperation mit Deutschlands größtem reinen Ökostromanbieter LichtBlick.

Weihnachtsgeschenke als Stressfaktor

Die (Vor-)Weihnachtszeit ist vor allem für Eltern oft ein echter Stresstest. Das belegt auch eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts forsa aus dem vergangenen Jahr: Demnach steigt das Stressempfinden in der Weihnachtszeit bei Eltern besonders deutlich an. 49 Prozent der Eltern sagen, dass sie in der Weihnachtszeit gestresster sind. Der Einkauf von Weihnachtsgeschenken liegt dabei auf Platz eins der Stressfaktoren. Beim Schenken dann zusätzlich auf Nachhaltigkeit zu achten, klingt erst einmal nach zusätzlicher Arbeit. Das muss aber nicht sein — zumindest, wenn man das Konzept „Nachhaltig schenken“ ganzheitlich denkt.

Wir schenken unseren Kindern selber nichts zu Weihnachten. Nicht weil wir das nicht wollen, sondern weil wir einfach schon genug haben.

Anke Schmidt, Autorin und Content Creatorin für Nachhaltigkeitsthemen

Weniger Weihnachtsgeschenke, mehr Absprache

Wir haben bei verschiedenen Familien, die im Alltag Wert auf Nachhaltigkeit legen, nachgefragt, wie sie das mit den (Weihnachts-)Geschenken handhaben. Das Ergebnis: In allen Familien werden die Geschenke von der Anzahl her beschränkt und vor allem vorab abgesprochen. So müssen insgesamt weniger Geschenke durchdacht und geplant werden. Das klappt mal mehr und mal weniger gut, sorgt aber nicht zuletzt auch dafür, dass die Geschenke wirklich gebraucht und gemocht werden. Außerdem wird so eine Reizüberflutung der Kinder vermieden.

Wir haben festgestellt, dass unser Sohn die größte Freude an den Geschenken hat, dir vorher mit uns als Eltern abgestimmt wurden. An den Geschenken von Verwandten, die total beliebig sind, hat er wenig Freude.

Milena Glimbovski, Unternehmerin und Autorin

Wie die sogenannte „5er Regel“ helfen kann, das richtige Maß an Weihnachtsgeschenken zu finden, und worauf man sonst beim Schenken achten kann, das besprechen Redakteurin Marisa Becker und detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew in dieser Folge von „Mission Energiewende“.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen