Mission Energiewende | Sebastian 23 über Optimismus und Humor in der Klimakrise

Warum wir Humor brauchen, um Krisen zu bewältigen

Krisen an sich sind nicht witzig, so viel ist klar. Aber in der Kommunikation über manche Krisen kann uns eine Prise Humor oft helfen, findet Sebastian 23. Der Autor, Aktivist, Komiker und Slam Poet ist in den Sozialen Netzwerken auch bekannt als mondschaf23. In seinem neuen Buch „Alles wird gut — Die Welt retten in 5712 einfachen Schritten“ schreibt er über die Vielzahl der Krisen, die uns heute begleiten und über seine Ideen, wie man diese Krisen angehen kann. Im Kleinen und im Großen. Mit Humor erreicht man Menschen auf Augenhöhe. Wenn wir gemeinsam lachen, dann stellen wir eine Verbindung her. Sebastian 23, Autor von „Alles wird gut“

Wir sind viele

Eigentlich ist es doch ganz einfach, sagt Sebastian 23: Wenn die Menschheit zusammenhält und wir uns gemeinsam für eine besser Welt einsetzen, dann wird am Ende alles gut. Wie wir den Weg dahin von Schlaglöchern, Baustellen und Sackgassen befreien können, beschreibt der Komiker, Aktivist und Autor in seinem Buch.

Wir sind wirklich wirklich viele Menschen und wenn wir uns zusammentun, wenn wir entschlossen sind, wenn wir uns für das Gute einsetzen, dann können wir auch wirklich etwas erreichen. Sebastian 23

Seit vielen Jahren beschäftigt sich Sebastian 23 intensiv mit den Themen „Umweltschutz“, „Verkehrswende“ und „Klimakrise“. Nicht nur als Vater zweier Kinder macht er sich Gedanken, wie es um die Zukunft bestellt ist. Auf der Bühne und im Internet spricht er als Poetry Slammer und Komiker vor tausenden von Menschen über all das, was ihn umtreibt. Und trotz berechtigter Sorgen ist Sebastian 23 sich sicher: Alles wird gut! Oder besser: Es kann gut werden, wenn wir uns von all den düsteren Perspektiven und den schlechten Nachrichten nicht lähmen lassen. Die Welt wird nicht untergehen. Denn immer noch haben wir es in der Hand, vieles zum Positiven zu wenden, wenn wir ins Handeln kommen. Es wird gewiss kein leichter Weg, vielleicht sind sogar mehr als 5712 Schritte notwendig. — droemer knaur

Über sein neues Buch „Alles wird gut“ spricht detektor.fm-Moderatorin Julia Seegers mit dem Autor Sebastian 23. Diese Folge von Mission Energiewende haben wir live auf der Leipziger Buchmesse aufgezeichnet.