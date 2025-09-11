Play
Foto: © 2024 Netflix, Inc.
Foto: © 2024 Netflix, Inc.

Was läuft heute | Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht

Dating-Dilemma?

Das moderne Dating bringt einige Tücken mit sich: Online-Dates, Bindungsängste, gesellschaftlicher Druck. Amanda spürt alles davon und will ihr Leben endlich ändern.

Das moderne Dating

Viele von uns haben einige Dates gebraucht, bevor sie die richtige Person gefunden haben. Einige strugglen immer noch. Genau wie Amanda in „Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht“. Sie ist 31 Jahre alt und ihr Datingleben läuft nicht besonders gut. Nach mehreren unglücklichen Trennungen hat sie keine Lust mehr und will endlich etwas ändern. Sie stürzt sich in ein neues Dating-Abenteuer und probiert alles mögliche aus: Dating-Apps, Zufallsbekanntschaften und Blind-Dates. Doch auch das scheint sie nicht weiterzubringen.

Loslassen und glücklich sein

Irgendwann denkt Amanda darüber nach, ob sie nicht vielleicht fürs Singledasein bestimmt ist. Auch ihre Freundin gibt ihr einen Rat: alleine klarkommen und erst mal ohne Mann glücklich sein. Amanda nimmt sich das zu Herzen und fängt langsam an, loszulassen. Sie verbringt mehr Zeit mit sich selbst und ihren Freundinnen, schlendert ohne Druck durch den Alltag, datet aber trotzdem weiter — und irgendwie scheint es dann vielleicht doch zu funken … Wie Amandas Dating-Geschichte ausgeht, das erfahrt ihr ab heute auf Netflix in der Serie „Halb Malmö hat mit mir Schluss gemacht.”

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

