Heartstopper — Staffel 3

Die Coming-of-Age-Serie „Heartstopper“ geht nun schon in die dritte Staffel. Nachdem Nick und Charlie im neuen Schuljahr vom Lehrer nebeneinander gesetzt wurden und sich verliebt haben, müssen sie und ihre Freunde in Staffel 3 schwierige Entscheidungen treffen. Der Abschluss rückt in greifbare Nähe und damit ändert sich auch die Zukunft. Möglicherweise zerbricht die Gruppe, da alle an verschiedene Unis gehen. Außerdem wäre dann da noch die Sache mit den Gefühlen und den magischen drei Worten. Staffel 3 von Heartstopper gibt es ab sofort bei Netflix.

Hold Your Breath

Während die Jugendlichen von Heartstopper mit emotionalen Problemen ringen, muss Margaret (Sarah Paulson) um ihr Leben kämpfen und ihre Familie retten. Der Film spielt im Jahr 1930. Die Familie wohnt in einem dunklen, unschönen Tal in Oklahoma. Um über die Runden zu kommen, bewirtschaftet sie eine eigene Farm. Plötzlich taucht ein unbekannter Mann auf und der kommt nicht mit guten Absichten. Die gesamte Familie muss plötzlich aufpassen, wann sie atmet. Den Horrorfilm „Hold Your Breath“ gibt es ab heute bei Disney+.

Einheitsland — Oder doch nicht?

Obwohl die Wiedervereinigung nun 34 Jahre her ist, wird häufig noch von „alten“ und „neuen“ Bundesländern gesprochen. Ost und West sind gesellschaftlich noch lang nicht vereint. Die Dokumentation „Einheitsland — oder doch nicht“ setzt sich mit diesem Thema auseinander. Reporterin Birgt Wärnke trifft sich für die Doku mit sehr unterschiedlichen Menschen. Einige von ihnen wollen die DDR zurück, weil sie feste Jobs und weniger Sorgen hatten. Andere lieben ihre Freiheit seit der Wende. Die Doku ist zwar aus dem Jahr 2020, zeigt aber, dass das Thema immer noch aktuell ist. „Einheitsland — oder doch nicht“ könnt ihr in der ARD Mediathek streamen.

