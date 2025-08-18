Flugzeuge statt Alltag

In der ersten Staffel von „The Rehearsal“ hilft der kanadische Comedian Nathan Fielder gewöhnlichen Menschen, bevorstehende schwierige Gespräche oder Lebensereignisse zu proben. Dafür inszeniert er die Situationen, baut ganze Sets auf und engagiert Schauspielerinnen und Schauspieler. In der neuen Staffel verlagert er das Konzept seines skurrilen Doku-Comedy-Formats auf das Thema Flugsicherheit. Durch Rollenspiele versucht er, das Fliegen sicherer zu machen — mit scheinbar grenzenlosem Aufwand. Dabei geht es vor allem um die Kommunikation zwischen Piloten und Co-Piloten im Cockpit.

Die Faszination Flugzeug

Die Inspiration für die zweite Staffel kommt vom Hobby des Hosts. Seit mehreren Jahren schaut Nathan Fiedler Dokus über Flugzeugabstürze. Er ist fasziniert davon und fragt sich, was bei so einem sicheren Verkehrsmittel eigentlich schief gehen kann und stellt dann fest: Es ist häufig die Kommunikation. Ob die Simulationen wirklch etwas bringen, erfahrt ihr auf WOW. Da gibt es die zweite Staffel von „The Rehearsal“ ab sofort.

