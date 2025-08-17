Zurück zum Anfang

Nach mehr als 100 Jahren kehrt der Urvampir Klaus, der eine Mischung aus Vampir und Werwolf ist, nach New Orleans zurück — die Stadt, die einst von den Originals regiert wurde. Der Meister der Stadt ist nun Marcel Gerard. Der wiederum kann Hexen nicht ausstehen, da sie mit ihrer Magie eine Bedrohung für die Vampirarmee in New Orleans darstellen könnten. Also verbietet er ihnen das Zaubern und bestraft sie bei Missachtung sogar mit dem Tod. Die Hexen wissen jedoch über ein Geheimnis Bescheid, welches Klaus in eine präkere Lage bringt.

Das Wunderkind

Bei den Originals heißt es „always and forever“. Die Familie steht an erster Stelle. Klaus erfährt durch die Hexen, dass eine Frau namens Hayley Marshall von ihm schwanger ist. Für Klaus zunächst unmöglich, denn als Hybrid kann er eigentlich keine Kinder zeugen. Die Hexen vermuten, dass das Baby extrem mächtig werden könnte und wollen es vernichten. Klaus muss also alles tun, um sein Kind zu retten. Gleichzeitig will er aber auch die Macht über New Orleans zurückerlangen. In der Stadt geraten Vampire, Hexen und Werwölfe zunehmend aneinander. Die unterdrückten Hexen planen einen Aufstand und versuchen, durch das Wunderkind Macht zu erlangen. Und wie man sich denken kann, will Marcel seine Stadt auch nicht kampflos Klaus überlassen.

Einigen Vampir-Fans könnten Klaus und Hayley schon bekannt sein. „The Originals“ ist nämlich ein Spin-Off von „The Vampire Diaries“. Im Kapitel der Urvampire geht es aber weniger um ein Beziehungsdreieck, sondern viel mehr um Familie und Blutsverwandschaft. „The Originals“ gibt’s ab sofort bei RTL+

