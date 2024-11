Was läuft heute | Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Das Training der Säulen, Music By John Williams, Monkey Man

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba — Das Training der Säulen

In der vierten Staffel des beliebten Anime Demon Slayer bereiten sich Tanjirō Kamado und die Säulen auf den großen Kampf gegen Muzan Kibutsuji, den Anführer der Dämonen, vor. In den vergangenen Staffeln hat sich Tanjirō nämlich zum Dämonenjager ausbilden lassen, um seine Schwester zu retten. Die vierte Staffel leitet auch den finalen Showdown im Undendlichkeitschloss ein — jetzt bei Netflix.

Music By John Williams

Der weiße Hai, E.T, Indiana Jones, Star Wars: Filme die wir alle kennen und die alle nur halb so erfolgreich gewesen wären, hätte da nicht ein bestimmter Mann mitgewirkt: John Williams. Der komponiert nämlich die passende Musik zu den Filmen. „Music by John Williams“ nimmt euch mit auf eine musikalische Reise, lässt den Musiker, aber auch seine Weggefährten zu Wort kommen. Das entspannte Abendprogramm gibts ab sofort bei disney+.

Monkey Man

Kid verdient seinen Lebensunterhalt in einem illegalen Kampfclub, wo er Nacht für Nacht mit einer Gorillamaske verhüllt, von Kämpfern für Geld verprügelt wird. Irgendwann reicht es ihm und er will sich endlich rächen. Nämlich als Monkey Man verkleidet bei den Menschen, die sein Heimatdorf zerstörtet und seine Mutter getötet haben. Der Film ist eine Mischung aus Slumdog Millionaire und John Wick — mit Oscarpreisträger Dev Patel. Den Actionfilm gibt’s ab sofort bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.