The Circle

In diesem Sci-Fi-Thriller geht es um die 24-jährige Mae (Emma Watson). Nach ihrem College-Abschluss findet sie endlich einen Job bei der Plattform „The Circle“. Sie ist überglücklich und hält die Stelle für ihren Traumjob, denn der Circle hat mittlerweile Facebook, Twitter und Google übertroffen. Schon bald stellt der Geschäftsführer Eamon Bailey (Tom Hanks) ein neues Gadget vor: eine murmelgroße Kamera mit einer drahtlosen Satellitenverbindung, die an jeder Oberfläche befestigt werden kann und ununterbrochen Videostreams ins Netz sendet. Damit will er die Welt revolutionieren. Doch natürlich gibt es auch Schattenseiten. Sehr schnell findet sich Mae in einem Netzwerk der Überwachung und sozialen Kontrolle wieder. Den Film gibt’s ab sofort bei Prime Video.

My Boo

Joe ist ein junger Gamer, der gern den ganzen Tag vor seinem Bildschirm sitzt. Als er ein altes Haus erbt, ändert sich sein Leben. Zuerst ist er natürlich überwältigt, doch dann merkt er, dass in dem Haus bereits mehrere Personen wohnen: nämlich Geister. Die wollen natürlich nicht so einfach gehen, es ist ja auch ihr Zuhause. Also beschließt Joe, sie mit verschiedenen Ritualen zu verjagen — erfolglos. Mit der Zeit nähern sich Joe und die Geister einander an und irgendwann kommt ihnen die Idee, das Haus in ein echtes Spukhaus zu verwandeln, um damit Geld zu verdienen. Dabei kommt Joe auch dem Geist Anong näher. Wie das ausgeht, erfahrt ihr ab heute auf Netflix.

Moonfall

In unserem letzten Tipp knüpfen wir genremäßig noch mal an „The Circle“ an. Auch „Moonfall“ ist ein Sci-Fi-Thriller. Eine unbekannte, mysteriöse Kraft hat dafür gesorgt, dass der Mond aus seiner Bahn geworfen wird. Die gesamte Menschheit ist in Gefahr. Doch eine Person scheint die Lösung zu haben: die NASA-Chefin und ehemalige Astronautin Jo Fowler. Leider glaubt ihr niemand, außer einem weiteren Astronauten und einem Verschwörungstheoretiker. Schaffen es die drei allein in wenigen Wochen, die Erde zu retten? Das seht ihr jetzt auf Prime Video.