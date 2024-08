Incoming

In der Coming-of-Age-Komödie „Incoming“ geht es um die vier Freunde Benji, Eddie, Connor und Koosh, die ihren Ruf als uncoole Loser auf einer Party überwinden wollen. Vor allem Benji möchte die Gelegenheit nutzen, um das Herz seines Schwarms Bailey zu gewinnen. Der Film erinnert schon im Trailer an „Superbad“ und „Project X“. Die Komödie „Incoming“ findet ihr ab heute im Angebot von Netflix.

Mord im Orientexpress

In der Neuauflage des Romanklassikers von Agatha Christie ermittelt Meisterdetektiv Hercule Poirot im berühmten Zug „Orientexpress“, nachdem dort ein Mord geschieht und quasi jeder Fahrgast verdächtig ist. Kenneth Branagh führte nicht nur Regie, sondern spielt auch die Rolle von Hercule Poirot. An seiner Seite sind unter anderem Daisy Ridley, Judi Dench und Johnny Depp zu sehen. Den Krimi „Mord im Orientexpress“ gibt es bei Prime Video.

Which Brings Me to You

Nachdem ihr One-Night-Stand auf der Hochzeit ihrer Freunde platzt, beschließen Jane und Will, gemeinsam Zeit zu verbringen. Beide erzählen von ihrem chaotischen Liebesleben und helfen einander herauszufinden, warum sie keine Beziehung dauerhaft aufrechterhalten können. Jane und Will werden von Lucy Hale und Nat Wolff gespielt. „Which Brings Me to You“ könnt ihr bei WOW streamen.

