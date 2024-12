Squid Game — Staffel 2

Die zweite Staffel von „Squid Game“ setzt die Geschichte des berühmten Survival-Spiels fort. Es geht erneut um den gefährlichen Wettbewerb, bei dem verschuldete Teilnehmerinnen und Teilnehmer in brutalen Spielen um ein großes Preisgeld kämpfen — allerdings mit einigen neuen Wendungen und Charakteren. Gi-hun will die Spiele ein für alle Mal beenden. Die anderen wollen ihre Chance auf das ganz große Geld aber nicht einfach so aufgeben und wenden sich gegen den Squid-Game-Veteranen. Die zweite Staffel gibt’s auf Netflix.

WOW! Nachrichten aus dem All

Billie will in die Fußstapfen ihrer Astronauten-Mutter treten. Und auch ihr Freund Dino ist begeistert von den ewigen Weiten des Weltraums. Sie glauben, Stimmen aus dem All zu empfangen und fahren zur ESA, um Antworten auf ihre Fragen zu finden. Stattdessen aber finden sie noch viel mehr Verwunderliches — und Antworten will ihnen keiner geben. Dann heben sie plötzlich ab …

„WOW! Nachrichten aus dem All“ findet ihr bei wow.

Joe Bell

Dieses Drama basiert auf einer wahren Geschichte. Joe Bell (Mark Wahlberg) ist der Vater von Jaden. Jaden ist schwul und wird deshalb in der Schule gemobbt. Irgendwann hält er es nicht mehr aus und bringt sich um. Um mit seiner Trauer klarzukommen, zieht Joe los, um über Mobbing zu sprechen. Binnen zwei Jahren will er zu Fuß durch die ganze USA laufen, um in Schulen Vorträge zu halten und auf das Thema Mobbing und Homophobie aufmerksam zu machen. „Joe Bell“ könnt ihr bei Prime Video sehen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.