Was die Bahn von der Schweiz lernen kann

Deutsche Bahn in der Krise

Die Deutsche Bahn hat Probleme: mit ihrem Image, mit zu vielen Störungen, Verspätungen, einem kaputten Netz. Fast alle wichtigen Bahnstrecken müssen saniert werden. Insgesamt 41 Korridore. Wie konnte es so weit kommen? Was ist in den letzten Jahrzehnten seit Gründung der Deutschen Bahn AG beim Schienennetz schiefgelaufen? Und warum waren Milliarden Euro für Großprojekte da, während das Geld für die Instandhaltung nicht gereicht hat. Im Storytelling-Podcast Teurer Fahren suchen wir nach Antworten.

SBB – eine Lovebrand

Ein Blick über die deutsche Grenze genügt, um für die Zukunft der Deutschen Bahn Inspiration zu finden: Die Schweizerische Bundesbahnen sind nicht nur bei Schweizerinnen und Schweizern aufgrund ihrer Verlässlichkeit äußerst beliebt. Die SBB genießen auch über die Landesgrenzen hinaus einen sehr guten Ruf.

Seit rund 40 Jahren verfolgen die SBB dieselbe Vision und halten sich an eine Grundregel: Erst der Fahrplan, dann die Infrastruktur. Die Planung ist langfristig angelegt. Schon heute beschäftigen sich Mitarbeitende der SBB mit dem Fahrplan für 2050. Das Geld kommt aus dem Bahninfrastrukturfonds, in den jedes Jahr eingezahlt wird.

Was sich die Deutsche Bahn bereits bei den SBB abschaut und warum die Chancen, dass Deutschland ein kleines bisschen mehr wie die Schweiz wird, nie so gut wie heute stehen, das erfahrt ihr in dieser Folge von „Zurück zum Thema“.