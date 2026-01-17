Play
Foto: pundapanda | Shutterstock
Bild: pundapanda | shutterstock.com

Zurück zum Thema | Notvorrat in Krisen

Wie wappnen wir uns für den Ausnahmezustand?

Anfang 2026 haben zehntausende Haushalte in Berlin tagelang keinen Strom — keine Heizung bei Minusgraden, kein Internet, kein Mobilfunk. Wie können wir uns auf solche Fälle vorbereiten?

Für den Fall der Fälle

Extreme Wetterereignisse nehmen in Deutschland zu. Stürme und Überflutungen können dafür sorgen, dass wir das Haus nicht verlassen sollten. Bei einem großflächigen Stromausfall könnten auch Supermärkte betroffen sein, möglicherweise kommt kein Trinkwasser mehr aus dem Wasserhahn. Gefahren gehen aber auch von Cyberattacken oder Sabotageakten aus. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät deshalb dazu, sich mit Notvorräten für 10 Tage auszustatten. 

Empfohlen wird zum Beispiel Essen, das nicht gekühlt oder gekocht werden muss, damit es im Falle eines Stromausfalls nicht verdirbt und ohne spezielle Zubereitung gegessen werden kann. Auch gesonderte Vorräte für (Klein-)Kinder und Haustiere sollten mitgedacht werden. Noch wichtiger als Essen ist ein Vorrat an Trinkwasser für den Fall, dass kein Wasser mehr aus der Leitung kommt oder das Leitungswasser verschmutzt ist. Idealerweise plant man zwei Liter pro Person und Tag ein. Auch hier die Haustiere nicht vergessen!

Vorratskalkulator berechnet Haushaltsbedarf

Konkrete Vorschläge, Tabellen für Beispielvorräte und Tipps zur Haltbarmachung und Lagerung von Lebensmitteln gibt das Bundesamt für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat heraus. Dort gibt es auch den sogenannten Vorratskalkulator.

In Zurück zum Thema schaut sich Ina Lebedjew die Empfehlungen der Expertinnen und Experten genau an und spielt den Ernstfall für eine Familie mit zwei Kindern einmal durch.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen