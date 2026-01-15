Play
Was läuft heute? | Agatha Christie’s Seven Dials

Wenn Geheimnisse klingeln

Sieben Wecker, ein toter Gast und niemand ist so harmlos, wie er scheint. „Agatha Christie’s Seven Dials“ macht aus einer Party einen tödlichen Kriminalfall.

Ein Rätsel in der Country Idylle

In „Agatha Christie’s Seven Dials“, der neuen Miniserie auf Netflix, wird eine harmlose Party auf dem Landsitz Chimneys zum Schauplatz eines komplexen Mordfalls. Am Morgen nach der ausgelassenen Feier findet man einen jungen Gast tot in seinem Bett, umgeben von mehreren Weckern, alle auf dieselbe Uhrzeit gestellt. Was zunächst wie ein tragischer Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als Teil eines viel größeren Rätsels.

Im Mittelpunkt der Serie steht Lady Eileen „Bundle“ Brent. Eigentlich unbeschwert und neugierig, wird sie durch den tödlichen Vorfall zur unfreiwilligen Ermittlerin. Mit scharfem Blick, Witz und einem Gespür für Details beginnt sie, die Hinweise zusammenzufügen und bringt sich dabei auch immer wieder selbst in Gefahr.

Ensemble der extra Klasse

Unterstützt wird Bundle von einem herausragenden Cast: Helena Bonham Carter übernimmt die Rolle der mondänen Lady Caterham, die mehr zu wissen scheint, als sie zugibt. Martin Freeman spielt Superintendent Battle, dessen nüchterner Blick auf den Fall mit Bundles unkonventionellen Methoden kollidiert.

„Agatha Christie’s Seven Dials“ ist ein klassischer Whodunit mit modernem Twist, perfekt für alle, die bis zur letzten Minute miträtseln wollen. Alle drei Folgen sind jetzt auf Netflix zu sehen.

