Exzellente Ermittlerin

Detective Chief Inspector Ellis ist eine hartnäckige Polizistin, die bei schwierigen und aussichtslosen Ermittlungen einspringt. Wie im Fall von Rowan Edwards, dessen Leiche in einem halb versunkenen Auto in einem See gefunden wird. Seine Freundin Maggie, mit der er unterwegs war, ist verschwunden. Da die Mutter des Getöteten der Polizei vor Ort nicht traut, wird DCI Ellis aus London als Verstärkung geschickt. Die lokale Polizei ist davon erwartungsgemäß wenig begeistert. Detective Sergeant Chet Harper wird ihr zur Seite gestellt und soll sie nicht nur unterstützen, sondern auch über Ellis’ Ermittlungsergebnisse informieren.

Psychologische Tiefe

Die Serie „Ellis“ thematisiert u. a. die Vorurteile, mit denen die Hauptfigur als Schwarze Ermittlerin zu kämpfen hat. Für Schauspielerin Sharon D. Clarke war dies auch ein Argument, die Serie zu drehen. Denn sie ist tatsächlich die erste Schwarze Frau, die die Hauptfigur in einer britischen Polizeiserie spielt. Die Macherinnen und Macher setzen auf psychologische Tiefe, einen realistischen, teils rauen Ton und brisante Themen wie Rassismus, Misogynie und Mobbing. „Ellis“ ist 30 Tage lang in der ZDF-Mediathek verfügbar.

