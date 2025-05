Japan — Land der fünf Elemente

Japan aus der Vogelperspektive: Im Dokumentarfilm “Japan — Land der fünf Elemente” zeigen beeindruckende Flugaufnahmen die Landschaften Japans im Spiel der Elemente. Vom schneereichen Norden bis in den subtropischen Süden säumen aktive Vulkane die Inselkette. Der Film lädt dazu ein, in die Lebenswelt der Japanerinnen und Japaner einzutauchen und faszinierende Traditionen, sowie das moderne Gesicht des Landes zu entdecken. “Japan — Land der fünf Elemente” könnt ihr bei Arte anschauen.

Mord im Mittsommer, Staffel 8

Wer schon mal in Schweden Urlaub gemacht hat, weiß, dass es dort größtenteils sehr friedlich zugeht, die Menschen meist höflich und nett sind. Ganz im Gegenteil zu dem, was in den zahlreichen Schwedenkrimis erzählt wird. Eine der erfolgreichsten Serien dieses Krimigenres ist “Mord im Mittsommer”, mehr als 30 Folgen gibt es schon. Die achte Staffel läuft gerade bei Sky und die erste Folge startet für Staatsanwältin Nora Linde erstmal mit einem Misserfolg: im Fall der vermissten Angelica Strandberg wird der Verdächtige freigesprochen. “Mord im Mittsommer” könnt ihr bei Sky anschauen.

Eurovision Song Contest 2025 — Das Finale

Heute geht das Finale des ESC in der malerischen Stadt Basel über die Bühne. Die drei finnischen Schweden KAJ sind mit ihrem Saunasong “Bara bada bastu” die haushohen Favoriten — nicht nur bei den Buchmachern. Für Deutschland treten die Geschwister Abor & Tynna mit dem Song “Baller” an. Das Finale des Eurovision Song Contests läuft in der ARD und wird von Hazel Brugger, Michelle Hunziker und Sandra Studer moderiert.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.