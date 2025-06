Mobland: Familie bis auf’s Blut

Familie Harrigan gibt in der Londoner Unterwelt den Ton an. Angeführt wird der Klan von Conrad und Maeve, die ein Ehepaar sind. Ihre Erzfeinde sind die Stevensons und die beherrschen vor allem den Drogenmarkt. In einer exzessiven Clubnacht verschwindet der Sohn der Stevensons spurlos, woraufhin der jüngste Harrigan-Spross Eddie unter Verdacht gerät. Zudem überlegen sich Maeve und Conrad, dass sie ins Fentanyl-Geschäft einsteigen wollen — in Konkurrenz zu den Stevensons. Tja, was kann dabei schon schiefgehen?! Einiges, wie uns die nervenaufreibende Serie “Mobland: Familie bis aufs Blut” zeigt.

Hochspannung garantiert

“Mobland” beeindruckt nicht nur durch Guy Ritchies intensive und düstere Inszenierung. Die Serie ist auch hochkarätig besetzt: Pierce Brosnan gibt den großväterlichen Patriarchen Conrad. Die intrigante Maeve wird von der fantastischen Helen Mirren dargestellt, die eiskalt und skrupellos im Hintergrund die Strippen zieht. Der Mann für’s Grobe und eigentliche Star der Serie ist Tom Hardy in der Rolle des Harry Da Souza. Er ist die Nummer Eins in den Diensten der Harrigans ist und muss sich um allerlei Probleme kümmern. Dabei genießt er großes Vertrauen, bis er schließlich selbst zur Zielscheibe wird … “Mobland: Familie bis aufs Blut” kann man bei Paramount+ anschauen.

