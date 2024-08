Zerreißprobe Zuwanderung

In der Reportage „Zerreißprobe Zuwanderung“ versucht der Moderator Christian Sievers herauszufinden, ob Deutschland mit dem Thema Migration überfordert ist. Nicht nur die AfD — auch die Union und mittlerweile sogar die aktuelle Regierung wollen eine restriktivere Migrationspolitik. Dabei bräuchten wir jährlich 400 000 Migrant:innen, um alle offenen Stellen auf dem Arbeitsmarkt zu besetzen. Sind wir mit der Migration in Deutschland überfordert oder müssen wir das Thema Migration neu denken? „Zerreißprobe Zuwanderung“ könnt ihr jetzt in der ZDF-Mediathek schauen.

Shahmaran — Staffel 2

Eine alte türkische Legende besagt, dass es eine Frau namens Shahmaran geben soll, die halb Mensch und halb Schlange ist. In der Serie „Shahmaran“ scheint diese Legende wahr zu sein. Şahsu zieht es in eine kleine Gemeinde namens Mar. Seitdem Sie hier ist, geschehen immer mehr ungewöhnliche Dinge. Sie fängt nicht nur an die Legende zu glauben — sie glaubt auch, eine wichtige Rolle in der Prophezeihung zu spielen, von der alle in der Gemeinde überzeugt sind. Die zweite Staffel „Shahmaran“ könnt ihr jetzt bei Netflix streamen.

One Fast Move

In dem Film „One Fast Move“ fliegt Wes aus der US-Armee, weil er bei einem illegalen Motorradrennen mitgefahren ist. Jetzt wo seine Karriere beim Militär vorbei ist, will er professioneller Motorradfahrer werden. Sein Vater könnte ihm dabei helfen. Schließlich war er selber mal professioneller Rennfahrer. Das Problem ist nur, dass die beiden sich zerstritten haben. Aber es ist Wes letzte Hoffnung. Also geht er trotzdem zu ihm, in der Hoffnung seine hohen Erwartungen erfüllen zu können und seine Beziehung zu ihm zu verbessern. Ihr könnt „One Fast Move“ jetzt bei Prime Video sehen.

