Bild: Netflix

Was läuft heute? | Full Speed Staffel 2, The Walking Dead: Dead City Staffel 2, Little Big Man

Schnell, schneller, Vollgas

In der zweiten Staffel der Rennsport-Reihe „Full Speed“ geht es um die spannenden Playoffs der NASCAR Cup Serie, in „The Walking Dead: Dead City“ steht — neben den Zombies — ein Mutter-Sohn-Konflikt im Zentrum und in „Little Big Man“ brilliert Dustin Hoffman in der Rolle des Jack Crabb.