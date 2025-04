Ronja Räubertochter, 2. Staffel

Die Neuverfilmung von Astrid Lindgrens zeitlosem Kinder- und Jugendbuch „Ronja Räubertochter“ ist gleich eine ganze Serie geworden. Zu Weihnachten gab’s die erste Staffel, jetzt geht das Abenteuer weiter. Wer die „Herr der Ringe“-Filme mag, wird auch am mittelalterlich anmutenden Fantasy-Setting von Ronja Gefallen finden — mit opulenten Naturaufnahmen, raubeinigen Räuberbanden und magischen Fabelwesen. Die zweite Staffel von „Ronja Räubertochter“ gibt’s in der ARD Mediathek.

Upright

Nicht ohne mein Klavier, denkt sich der Musiker Lucky Flynn, als er erfährt, dass seine Mutter unheilbar krank ist. Er packt das Instrument auf sein Auto und schickt sich an, von Sydney nach Perth zu fahren, also einmal quer durch Australien — schlappe 4.000 Kilometer weit. Gleich am ersten Tag trifft er auf die jugendliche Ausreißerin Meg und sie machen sich gemeinsam auf den Weg. Die Reise läuft natürlich nicht ohne Hindernisse ab. Was den beiden alles widerfährt, davon erzählt die Serie „Upright“ bei Arte.

Light & Magic, 2. Staffel

Was wären die Star-Wars-Filme ohne Spezialeffekte? Also mindestens viel unspektakulärer, aber eigentlich gar nicht vorstellbar. Das wusste damals natürlich auch Regisseur George Lucas und gründete das Unternehmen Industrial Light & Magic, aus dem die Abteilung für visuelle Spezialeffekte für Star Wars hervorging. Seitdem hat das Unternehmen Spezialeffekte für mehr als 350 Filme produziert. Die zweite Staffel der Serie „Light & Magic“ zeigt, wie das Visual Effects Team seine herausforderndste Ära meistert: die Anfänge der Digitalisierung. Wer wissen will, wie, der sollte sich „Light & Magic“ bei Disney Plus anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.