Imperium – Karten der Macht

Stadt, Land, Fluss

Wieviele Flüsse gibt es in den USA? Wie heißt der größte Hafen in Russland und welches Gebirge liegt im Westen Chinas? Und was hat das alles mit politischem und wirtschaftlichem Erfolg zu tun? Antworten sucht die Reihe „Imperium — Karten der Macht“.