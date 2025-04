Speak No Evil

In „Speak No Evil“ machen Ben und Luise Dalton mit ihrer Tochter Agnes Urlaub in Italien. Dort lernen sie das Paar Paddy und Ciara und deren Sohn Ant kennen. Alle verstehen sich blendend, Paddy sagt, er sei Arzt und arbeite für Ärzte ohne Grenzen. Er und Ciara laden die Daltons auf ihren abgelegenen Landsitz in Südengland ein. Dort ist dann aber alles gar nicht mehr so idyllisch, Ciara und Paddy verhalten sich zunehmend merkwürdig. Als Luise eines Nachts bemerkt, dass Agnes im Bett von Paddy und Ciara schläft, überzeugt sie Ben, sofort abzureisen, ohne sich zu verabschieden. Aber sie kommen nicht weit. Was es wirklich mit Paddy und Ciara auf sich hat, erfahrt ihr in „Speak No Evil“, der Film läuft bei WOW.

Pangolin: Kulus Weg

Schuppentiere, auch Pangoline genannt, sind die am meisten geschmuggelten Wildtiere der Welt. Regelmäßig beschlagnahmt der Zoll bei Kontrollen illegal gefangene Pangoline. Auch Kulu ist eins davon. Er wird aber glücklicherweise gefunden und soll ausgewildert werden. Der Dokumentarfilm „Pangolin: Kulus Weg“ zeigt den Naturschützer Gareth Thomas, der Kulu in Südafrika rehabilitiert. Die Filmemacherin Pippa Ehrlich hat ihn und Kulu über ein Jahr begleitet. „Pangolin: Kulus Weg“ gibt’s bei Netflix.

Uproar

Der Film „Uproar“ spielt im Jahr 1981. Der 17-jährige Josh Waaka lebt mit seiner Mutter und seinem Bruder Jamie in Dunedin auf der Südinsel Neuseelands. Er besucht das private St. Gilbert-College für Jungen, das sich vor allem auf Rugby spezialisiert hat. Aber Josh interessiert sich nicht für Rugby, er will lieber Schauspieler werden. Nicht nur das macht ihn an seiner Schule zum Außenseiter — denn Josh ist übergewichtig und außerdem der einzige Maori an einer Schule voller weißer Kids. Josh steht vor der Wahl: Soll er sich anpassen für Familie und Schule? Oder soll er für sich, seine Zukunft und Identität eintreten. „Uproar“ läuft im ZDF.

Was läuft heute?

