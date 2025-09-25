Wayward – Unberechenbar

Mae Martin spielt in der Serie „Wayward – Unberechenbar“ die Hauptrolle des Polizisten Alex Dempsey. Mae Martin verkörpert aber nicht nur die Hauotrolle, sondern hat die Serie auch geschaffen. Dabei hat Martin eigene Erfahrungen und Erlebnisse von Bekannten mit einfließen lassen. LGBTQ+ Themen und Identitätsfragen sind deshalb auch Teil der Serie

Alex Dempsey zieht mit seiner Frau in den beschaulichen Ort Tall Pines. Eigentlich sollte Alex hier einen einfachen Job als Polizist haben, denn in dem Ort passiert nicht wirklich viel. Doch irgendwann trifft Alex auf die beiden Teenager Abbie und Leila. Sie wohnen in einem Internat für schwer erziehbare Jugendliche und erzählen ihm, dass in der Einrichtung grausame Dinge passieren.

Nichts ist so, wie es scheint

Alex versucht herauszufinden, was es mit der Geschichte von Abbie und Leila auf sich hat. Ziemlich schnell rückt Evelyn, die Leiterin der Schule, in den Fokus seiner Ermittlungen. Alex hat das Gefühl, dass irgendwas mit dieser Frau nicht stimmt.

Nach einigen Untersuchungen findet er heraus, dass nichts ist, wie es scheint — weder im Internat, noch in seiner neuen Heimat. Ihr könnt euch „Wayward – Unberechenbar“ jetzt auf Netflix anschauen.

