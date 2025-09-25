Play
Foto: Netflix
Bild: Wayward – Unberechenbar | Foto: Netflix

Was läuft heute? | Wayward – Unberechenbar

Lasst mich hier raus

In der Serie „Wayward – Unberechenbar“ geht es um ein Internat für Jugendliche, in dem es nicht mit rechten Dingen zuzugehen scheint.

Wayward – Unberechenbar

Mae Martin spielt in der Serie „Wayward – Unberechenbar“ die Hauptrolle des Polizisten Alex Dempsey. Mae Martin verkörpert aber nicht nur die Hauotrolle, sondern hat die Serie auch geschaffen. Dabei hat Martin eigene Erfahrungen und Erlebnisse von Bekannten mit einfließen lassen. LGBTQ+ Themen und Identitätsfragen sind deshalb auch Teil der Serie

Alex Dempsey zieht mit seiner Frau in den beschaulichen Ort Tall Pines. Eigentlich sollte Alex hier einen einfachen Job als Polizist haben, denn in dem Ort passiert nicht wirklich viel. Doch irgendwann trifft Alex auf die beiden Teenager Abbie und Leila. Sie wohnen in einem Internat für schwer erziehbare Jugendliche und erzählen ihm, dass in der Einrichtung grausame Dinge passieren.

Nichts ist so, wie es scheint

Alex versucht herauszufinden, was es mit der Geschichte von Abbie und Leila auf sich hat. Ziemlich schnell rückt Evelyn, die Leiterin der Schule, in den Fokus seiner Ermittlungen. Alex hat das Gefühl, dass irgendwas mit dieser Frau nicht stimmt.

Nach einigen Untersuchungen findet er heraus, dass nichts ist, wie es scheint — weder im Internat, noch in seiner neuen Heimat. Ihr könnt euch  „Wayward – Unberechenbar“ jetzt auf Netflix anschauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen