Chef’s Table: Legends

Seit mehreren Staffeln geht es in der Doku-Serie „Chef’s Table“ um die besten und interessantesten Namen in den Küchen dieser Welt und wie diese arbeiten. In den neuen Folgen werden nun vier Küchen-Legenden begleitet. Es geht unter anderem um TV-Koch Jamie Oliver, Farm to Table Köchin Alice Waters und den Sternekoch Thomas Keller, der als aktuell einflussreicher Chef der USA gilt. Chef’s Table: Legends läuft ab heute bei Netflix.

Grey’s Anatomy: Die jungen Ärzte — S21

Mit mehr als 400 Folgen ist „Grey’s Anatom“ eine der am längsten laufenden Arztserien der Fernsehgeschichte. Von Anfang an geht es schon um das Leben, die Liebe und die Arbeit der Belegschaft des Seattle Grace Hospital. In den neuen Folgen ist die neue Leitung dafür verantwortlich, dass die Ärzte Owen, Teddy und Amelia um ihre Jobs bangen müssen. Die neuen Folgen „Grey’s Anatomy: Die jungen Ärzte“ gibt es auf Disney+.

Trolls – Gemeinsam Stark

In ihrem mittlerweile dritten Abenteuer müssen sich die Trolle Poppy und Branch auf einen Roadtrip begeben, um mit Branchs lange verschollen geglaubtem Bruder seine alte Boyband wieder zusammenzubringen. Typisch für die Filmreihe geht es dabei bunt, schrill und mit einer Menge Musik zur Sache. In der deutschen Fassung sind außerdem Lena Meyer-Landrut und Mark Forster als die Stimmen von Poppy und Branch zu hören. “Trolls – Gemeinsam Stark” findet ihr im bei WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.