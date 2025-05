Bild: Star Wars: Geschichten der Unterwelt | Foto: Lucasfilm/Disney+

Was läuft heute? | Star Wars: Geschichten der Unterwelt, Die Verlegerin, Anchorman – Die Legende von Ron Burgundy

„Möge der Mai mit euch sein“

Zum internationalen Star Wars Tag gibt es bei Disney+ die neue Animationsserie „Geschichten der Unterwelt“. In der Arte Mediathek läuft das Stephen Spielberg Drama „Die Verlegerin“. Und auf Netflix sorgt Will Farrell als Nachrichtensprecher in „Anchorman“ für strapazierte Lachmuskeln.