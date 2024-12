A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter

Pop-Ikone Sabrina Carpenter bringt mit ihrem Weihnachtsspecial „A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter“ musikalisch-festliche Stimmung ins Wohnzimmer. Neben Songs aus ihrer EP „Fruitcake“, Weihnachtsklassikern und witziger Comedy sorgen Stars wie Chappell Roan, Cara Delevingne und Sean Astin für einige Überraschungen. Das Special findet ihr jetzt auf Netflix.

The Nightmare Before Christmas

Kaum ein Film verbindet Halloween-Grusel so gut mit Weihnachtszauber wie Tim Burtons Kultfilm „The Nightmare Before Christmas“. Kürbiskönig Jack Skellington will auch mal Weihnachten feiern — aber macht das ganz nach seiner Art, inklusive entführtem Weihnachtsmann und gruseligen Geschenken. Den Stop-Motion-Film könnt ihr jetzt auf Disney+ anschauen.

Welt der Gewürze

Los geht’s auf eine faszinierende Reise zu den Ursprüngen unserer Gewürze! Den Anfang macht die Vanille, deren kostbare Blüten in Mexiko nur wenige Stunden zur Bestäubung offenstehen — ein aufwendiger Prozess, der sie so besonders macht. Ab heute findet ihr „Welt der Gewürze — Vanille aus Mexiko“ in der Arte-Mediathek.

WWas läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.