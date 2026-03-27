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Klassische Stahlrahmen bei der Eroica. Foto: Bengt Stiller
Klassische Stahlrahmen bei der Eroica. Foto: Bengt Stiller

Antritt | Bengt Stiller über sein Buch Räder aus Stahl

Warum feierst du Räder aus Stahl, Bengt Stiller?

Bengt Stiller hat einen Bildband über „Räder aus Stahl“ veröffentlicht. Was fasziniert ihn an Stahlrahmen und Rahmenbauern?

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Bengt Stiller um seinen Bildband „Räder aus Stahl“.

„Räder aus Stahl“ und warum sie funkeln

Fahrradrahmen aus Stahl üben auf viele Menschen eine besondere Anziehung aus: Dem Metall sieht man die handwerkliche Bearbeitung an, nach einigen Jahren zeigen solche Rahmen oft schöne Spuren der Nutzung. Wenn sie als Einzelstücke von bekannten Personen der Rahmenbauszene gebaut werden, sind solche Rahmen mehr als nur das zentrale Gerüst eines Fahrrades. Sie sind aufgeladen mit Tradition, Bedeutung, Erwartung und manchmal auch etwas Mythos. Auch darum geht es auf Rahmenbaumessen wie der Bespoked.

Bengt Stiller als Fahrer und Fotograf

Bengt Stiller hat sich eingehend mit dem Thema Stahlrahmen beschäftigt. Einerseits als Fahrer, vor allem aber auch als Fotograf und Autor. 2016 hat er den Bildband „Legends of Steel“ veröffentlicht, gerade legt er die um zwei Kapitel erweiterte Neuauflage namens „Räder aus Stahl“ nach. In mehr als 200 Bildern und Begleittexten nähert er sich sowohl Rahmenbauern, wie auch Sammlern und bestimmten Events, die aus seiner Sicht fürs Stahlrahmenthema relevant sind.

Bengt Stiller im Gespräch

Über die Faszination Stahlrahmen, den Rahmenbauberuf und die Arbeit als Fotograf hat Gerolf für diese Ausgabe des Antritts mit Bengt Stiller gesprochen.

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