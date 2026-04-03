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Rennsituation bei Paris-Roubaix. Foto: Jeff Pachoud / AFP
Bild: Jeff Pachoud | AFP

Antritt | Bernd Landwehr über Flandernrundfahrt und Paris-Roubaix

Was macht Flandern und Roubaix heilig, Bernd Landwehr?

Die Flandernrundfahrt und Paris-Roubaix sind absolute Höhepunkte im Radsportjahr. Wie erklärt sich ihre Bedeutung?

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Bernd Landwehr um die Flandernrundfahrt und Paris-Roubaix.

Flandernrundfahrt und Paris-Roubaix

Die Radsportsaison folgt einem wiederkehrenden Rhythmus. Im Winter toben sich manche Sportlerinnen und Sportler beim Cyclocross aus, im Februar beginnen die Straßenrennen und nach den ersten Höhepunkten wie Strade Bianche und Mailand — San Remo geht es Anfang April in eine Woche, die manche Menschen als die heilige Woche des Radsports bezeichnen: Am ersten Aprilsonntag wird die Flandernrundfahrt ausgetragen, eine Woche darauf folgt das legendäre Paris-Roubaix.

Beide Rennen zählen zu den fünf Monumenten des Radsports und beide werden von sehr vielen Mythen umweht. Da sind die harten Kopfsteinpflasterpassagen, die in Flandern an kurzen Anstiegen, den sogenannten „Hellingen“ auftreten und die bei Paris-Roubaix „Pavés“ genannt werden — flache und extrem grobe Kopfsteinpflasterabschnitte. Da sind das wechselhafte Aprilwetter, das euphorisierte Publikum, die unberechenbaren Rennverläufe und die Tradition des Leidens, Siegens und Verlierens. Und da ist der Anachronismus, den solche Rennen im heutigen Radsport darstellen, denn ein Rennrad ist sicher nicht das geeignetste Sportgerät, um über derart harte Passagen zu fahren.

Bernd Landwehr und die flämischen Rennen

Bernd Landwehr betreibt das Radsportmagazin cycling-magazine.de. Für ihn sind Flandernrundfahrt, Paris-Roubaix und die vorgelagerte flämische heilige Woche ein absoluter Höhepunkt im Jahr, ohne den er sich seinen Beruf kaum vorstellen kann. Bernd ist in jedem Jahr vor Ort in Belgien und Nordfrankreich unterwegs, kennt viele Fahrerinnen und Fahrer und interviewt sie unter anderem im Ziel für seinen Youtube-Kanal. Er hat außerdem einen Blick für die kulturelle Bedeutung dieser Rennen und kennt die Faszination der Menschen vor Ort aus eigenem Erleben.

Bernd Landwehr im Gespräch

Über die Faszination von Flandernrundfahrt und Paris-Roubaix sowie die flämischen Rennen, das Verhältnis von Männer- und Frauenrennen und die Arbeit als Radsportjournalist hat Gerolf für diese Ausgabe des Antritts mit Bernd Landwehr gesprochen.

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