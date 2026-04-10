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Bina und ihr Mann Manuel mit Tandem in Taiwan. Bild: privat
Bina und ihr Mann Manuel mit Tandem in Taiwan. Bild: privat

Antritt | Bina Witte-Jekel über Tandemfahren in Taiwan

Wie fährst du auf dem Tandem durch Taiwan, Bina Witte-Jekel?

Fahrradurlaub mit dem Tandem: Bina Witte-Jekel ist drei Wochen mit ihrem Mann um Taiwan gefahren — und hat es genossen.

In dieser Ausgabe von „Antritt“ geht es mit Bina Witte-Jekel um eine Reise mit dem Tandem rund um Taiwan.

Mit dem Tandem nach Taiwan

Wenn es um Genussradfahren geht, zählen Radreisen sicherlich zu den Klassikern. Über Tage und Wochen fremde Gegenden aus eigener Kraft erfahren, den Bürostuhl gegen den Sattel tauschen und sehr direkt in andere Kulturen und Sprachen eintauchen: Das geht mit dem Fahrrad besonders gut. Bina Witte-Jekel macht immer wieder Radreisen, allerdings in einem speziellen Modus: Mit ihrem Mann ist sie nach Möglichkeit mit dem Tandem unterwegs. In diesem Jahr hat es die beiden nach Taiwan gezogen, in drei Wochen haben sie die Insel dabei auf dem Doppelfahrrad umrundet. Es ist ihr erster Besuch dort gewesen und sie haben die Insel als ziemlich fahrradfreundlich kennengelernt.

Freiheit auf dem Tandem

Bina ist überzeugte Tandemfahrerin, sie sitzt auf dem hinteren Sattel und ist damit eine sogenannte „Stokerin“. Sie kann dabei weder lenken, noch bremsen oder schalten. Auf den ersten Blick könnte man diese Sitzposition als eingeschränkt und ausgeliefert verstehen. Es braucht eine ordentliche Portion Vertrauen zum Vordermann — dem sogenannten „Captain“ — damit die Fahrt für beide zum Gewinn wird. Für Bina bedeutet gerade ihre hintere Sitzposition dabei vor allem Freiheit, denn sie hat den Blick frei auf die Umgebung, muss sich ums Fahren selbst wenig kümmern und kann es genießen, zum Beispiel Fotos zu machen oder die Karte im Blick zu behalten.

Bina im Gespräch

Über ihre Reiseroute in Taiwan, die Schönheit der Insel, die organisatorischen Aspekte der Reise und den Reiz des Tandemfahrens an sich hat Gerolf für diese Ausgabe des Antritts mit Bina Witte-Jekel gesprochen.

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