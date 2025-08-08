Play
Graphik: detektor.fm
Bild: Promo | detektor.fm

destilliert | August 2025: Podcasttipps für den Sommer

Sommer, Sonne, Podcasts

Was uns in der Redaktion diesen Sommer glücklich macht? Keine Termine und leicht einen im Ohr! Wir lieben Podcasts in jeder Lebenslage — deshalb kommen hier unsere persönlichen Empfehlungen für deinen Podcast-Sommer! Von nischigen Laber-Podcasts über solche zu geheimen Machenschaften hin zu Musikproduktionen für Kinder.

Podcasttipps für deinen Sommer

Dass wir Podcasts lieben, müssen wir euch nicht erzählen, aber es gibt einfach auch harte Argumente für gute Inhalte aus dem Kopfhörer: Man kann sie auf dem Fahrrad hören, im Ruderboot, am Badesee und während man auf einer Wiese im Park Wolken zählt — Podcasts sind einfach echte Allrounder und eine gute Begleitung in allen Lebenslagen!

Durch faule Tage und laue Nächte

Jetzt im Sommer haben viele Menschen ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch ein bisschen mehr Muße, um die Perlen im eigenen Podcast-Feed aufzufangen. Und genau deswegen haben wir was für euch. In diesem Jahr gibt es von uns Podcast-Tipps für faule Tage und laue Nächte!

Shownotes

(00:00:00) Intro
(00:00:37) Katis Tipp: Eule findet den Beat (Hörspiel)
(00:02:06) Paulis Tipp: Die Peter Thiel Story
(00:04:32) Klaras Tipp: AMOC — Der Strom, der alles ändern kann (Feature)
(00:05:45) Benis Tipp: The Blindboy Podcast

(00:07:34) Inas Tipp: The Retrievals
(00:08:58) Stephans Tipp: Dark Agents — Im Netz der Geheimdienste
(00:10:56) Tobias Tipp: Rund ums Parlament
(00:12:30) Steffis Tipp: 1001 Nacht
(00:14:04) Claudius’ Tipp: detektor.fm-Musikstream
(00:15:29) Christians Tipp: I’m Not a Monster
(00:17:17) Verabschiedung

Volles Programm, (aber) null Banner-Werbung

Seit 2009 arbeiten wir bei detektor.fm an der digitalen Zukunft des Radios in Deutschland. Mit unserem Podcast-Radio wollen wir dir authentische Geschichten und hochwertige Inhalte bieten. Du möchtest unsere Themen ohne Banner entdecken? Dann melde dich einmalig an — eingeloggt bekommst du keine Banner-Werbung mehr angezeigt. Danke!

detektor.fm unterstützen

Weg mit der Banner-Werbung?

Als kostenlos zugängliches, unabhängiges Podcast-Radio brauchen wir eure Unterstützung! Die einfachste Form ist eine Anmeldung mit euer Mailadresse auf unserer Webseite. Eingeloggt blenden wir für euch die Bannerwerbung aus. Ihr helft uns schon mit der Anmeldung, das Podcast-Radio detektor.fm weiterzuentwickeln und noch besser zu werden.

Unterstützt uns, in dem ihr euch anmeldet!

Ja, ich will!

Ihr entscheidet!

Keine Lust auf Werbung und Tracking? Dann loggt euch einmalig mit eurer Mailadresse ein. Dann bekommt ihr unsere Inhalte ohne Bannerwerbung.

Einloggen