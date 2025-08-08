Podcasttipps für deinen Sommer

Dass wir Podcasts lieben, müssen wir euch nicht erzählen, aber es gibt einfach auch harte Argumente für gute Inhalte aus dem Kopfhörer: Man kann sie auf dem Fahrrad hören, im Ruderboot, am Badesee und während man auf einer Wiese im Park Wolken zählt — Podcasts sind einfach echte Allrounder und eine gute Begleitung in allen Lebenslagen!

Durch faule Tage und laue Nächte

Jetzt im Sommer haben viele Menschen ein bisschen mehr Zeit und vielleicht auch ein bisschen mehr Muße, um die Perlen im eigenen Podcast-Feed aufzufangen. Und genau deswegen haben wir was für euch. In diesem Jahr gibt es von uns Podcast-Tipps für faule Tage und laue Nächte!

Shownotes

(00:00:00) Intro

(00:00:37) Katis Tipp: Eule findet den Beat (Hörspiel)

(00:02:06) Paulis Tipp: Die Peter Thiel Story

(00:04:32) Klaras Tipp: AMOC — Der Strom, der alles ändern kann (Feature)

(00:05:45) Benis Tipp: The Blindboy Podcast

(00:07:34) Inas Tipp: The Retrievals

(00:08:58) Stephans Tipp: Dark Agents — Im Netz der Geheimdienste

(00:10:56) Tobias Tipp: Rund ums Parlament

(00:12:30) Steffis Tipp: 1001 Nacht

(00:14:04) Claudius’ Tipp: detektor.fm-Musikstream

(00:15:29) Christians Tipp: I’m Not a Monster

(00:17:17) Verabschiedung