Popmusik verstehen

Anfang 2023 stand die detektor.fm-Musikredaktion vor einer Mammutaufgabe: Es sollte ein täglicher Musikpodcast entstehen, der jeden Tag die Geschichte eines Songs beleuchtet und regelmäßig Musikschaffende zu Wort kommen lässt. Einen Podcast dieser Art gab es damals noch nicht. Das Unterfangen gelingt, seit Start im April 2023 ist bis heute keine einzige Folge ausgefallen.

Der Popfilter ist seitdem Anlaufstelle für Musikfans, die über den Tellerrand hinaus blicken und sich nicht hinter Streaming-Algorithmen ausruhen wollen. Das Popfilter-Team und Podcast-Hosts Marie Jainta und Gregor Schenk stellen neue Songs vor, bergen alte musikalische Schätze und ordnen Pop-Phänomene ein. Vor kurzem gab es zum Beispiel einen Throwback zum ikonischen Soundtrack des Films „Garden State“ und es ging um den ersten KI-generierten Song in den deutschen Charts.

Es ist ein super Vehikel, um von Algorithmen und Playlisten wegzukommen, die einem jeden Tag um die Ohren gehauen werden. Gregor Schenk, Popfilter Host und detektor.fm-Musikchef

Jeden Monat gibt es außerdem eine Takeover-Woche, in der Artists sieben Songs zu einem bestimmten Thema vorstellen. Zuletzt hat zum Beispiel ein Teil der Kieler Band Leoniden über traurige Songs, die nicht traurig klingen gesprochen.

Vom 16. zum 22. September wird die deutsch-britische Musikerin Christin Nichols ihre Lieblingssongs von Bands vorstellen, die sich mit dem, von ihr erfundenen, Genre „New Female British Post Punk“ beschreiben lassen. Songs von Wet Leg, Dry Cleaning und Sprints werden dort unter anderem dabei sein.

Christin Nichols hat festgestellt, dass es in den letzten Jahren wieder mehr female-fronted Bands gibt, die den Post-Punk wieder hochbeschwören, aber mit einem feministischen, coolen Twist. Marie Jainta, Popfilter Host

Das Gallagher-Comeback

Wenn Musiknerds unter sich sind, darf ein Thema dieser Tage natürlich nicht fehlen: die Oasis Reunion. Vergangene Woche gaben Noel und Liam Gallagher bekannt, dass sie es noch einmal miteinander versuchen wollen. Die Tickets für ihre Comeback-Tour nächstes Jahr waren in wenigen Minuten ausverkauft. detektor.fm-Geschäftsführer Christian Bollert erzählt, wie es ihm gelungen ist, trotzdem an eine der heißbegehrten Karten zu kommen.

Drei weitere Podcast-Empfehlungen

Auch diesen Monat wird es wieder neue Folgen des detektor.fm-Podcasts Geschichten aus der Mathematik geben. In einer Folge stellen Charlotte Thielmann und das Spektrum-Team die iranische Mathematikerin Maryam Mirzakhani vor. Sie war die erste Frau, die die Fields-Medaille gewonnen hat — das ist die höchste Auszeichnung in der Mathematik.

Im Monopol-Podcast Kunst und Leben geht es um den Künstler Alfredo Jaar und beim Fahrradpodcast Antritt steht die Tour de France Femme im Mittelpunkt. Denn in den letzten Jahren ist der weibliche Ableger der Tour de France immer beliebter geworden.

Für diese Folge von „destilliert“ hat Christian Bollert mit seinen Kollegen und Podcast-Hosts Marie Jainta und Gregor Schenk darüber gesprochen, was den Popfilter so besonders macht, warum es sich lohnt auch bei TikTok-Songs genau hinzuhören und was sonst noch im September bei detektor.fm ansteht.

(00:00:09) Begrüßung Marie und Gregor vom Popfilter

(00:00:34) Die nächste Takeover-Woche steht an

(00:01:21) Christin Nichols übernimmt dieses Mal

(00:03:00) Über die letzte Takeover-Woche mit den Leoniden

(00:04:40) Was ist das Besondere am Popfilter?

(00:06:22) Wiedervereinigung von Oasis und 30 Jahre „Definitely maybe“

(00:10:56) Nicht nur Songs, auch Pop-Phänomene werden besprochen

(00:13:18) Empfehlung: Geschichten aus der Mathematik

(00:15:30) Empfehlung: Monopol-Podcast über den Künstler Alfredo Jaar

(00:16:13) Empfehlung: Antritt Podcast zur Tour de France Femmes

(00:17:17) Marie empfiehlt das neue Buch von Paula Irmschler

(00:18:45) Verabschiedung