Electroclash-Shootingstar

Das musikalische Konzept von The Dare ist nicht allzu kompliziert: Knackige Electroclash-Beats und dazu Texte über Sex, Partys und noch mehr Sex und noch mehr Partys. Alles ziemlich punkig, rotzig und vor allem sehr unterhaltsam. Das Projekt des New Yorker Musikers, DJs und Produzenten Harrison Patrick Smith existiert seit gerade mal zwei Jahren und hat in der Zeit auch erst eine Handvoll Songs veröffentlicht.

Allerdings landet The Dare schon mit seinem ersten Song „Girls“ einen kleinen Hit und zieht nicht nur die Aufmerksamkeit von diversen Recordlabels auf sich, sondern auch von Musikerinnen wie Charli xcx. Für die hat er dann kürzlich auch den Song “Guess” produziert und später noch einen Remix des Songs, bei dem auch Billie Eilish gefeatured ist.

Vom Brat-Summer zum The Dare-Autumn

Nachdem im Internet erst kürzlich der „Brat Summer“ ausgerufen wurde, spekulieren einige nun schon auf den „The Dare-Autumn“. Denn ähnlich wie Charli xcx verkörpert auch The Dare den Sound eines neuen selbstbewussten Hedonismus. Nach der langen Dominanz Yoga- und Smoothie-getränkter Wellness-Kultur sowie der pandemiebedingten Enthaltsamkeit der letzten Jahre stößt dieser Sound nun auf sehr fruchtbaren Boden bzw. auf äußerst dankbare Hörer*innen.

Seinem Konzept bleibt The Dare auch im neusten Song „You’re Invited“ treu und macht klar: Zu seiner Party sind alle eingeladen. Die ganze Story des Party-Pop-Shootingstars hört ihr im Polfilter.

