Das Land der Sorben

„Witajće k nam!“ – zu deutsch: Herzlich Willkommen. So begrüßt die Kleinstadt Bautzen ihre Gäste auf Schildern an den Ortseingängen. Dass Schilder in der sächsischen Gemeinde häufig zweisprachig sind, hat einen Grund: Bautzen gehört zum Siedlungsgebiet der Sorben – eine slawische Bevölkerungsgruppe, die vor allem in der Lausitz lebt. Die Sorben gehören zu den vier anerkannten ethnischen Minderheiten in Deutschland und haben ihre eigene Flagge, Hymne und natürlich auch Sprache: Sorbisch.

Die sorbische Sprache ist allerdings stark bedroht und wird schätzungsweise nur noch von einigen 1000 Menschen gesprochen. In den letzten Jahren gibt es deswegen vermehrt Anstrengungen, die sorbische Sprache zu fördern – etwa im Schulunterricht, an Universitäten oder im Radio. Darüber hinaus finden die sorbische Sprache und die Kultur der Lausitz auch verstärkt ihren Weg in die Popmusik.

Die visionäre Leere

Die Berliner Musikerin Bernadette La Hengst ist schon lange fasziniert von der Lausitz und verarbeitet diese Faszination auch in ihrer Kunst. Mit ihrer Performance-Gruppe „Recherchepraxis“ fährt Bernadette La Hengst etwa mit einem Boot von der Lausitz über die Spree nach Berlin. So will sie eine symbolische Verbindung zwischen der Hauptstadt und dem Gebiet, das auf sorbisch den Namen „Luzyca“ trägt, herstellen.

Dieses Wort „Luzyca“ klingt ja wie ein Märchenland voller Versprechungen. Und so ist es ja eigentlich auch mit der Lausitz. Bernadette De La hengst Christiane Stephan

Aus diesem Projekt heraus entsteht dann auch der Song „Luzyca Du visionäre Leere" – eine Art Liebeslied an die Kohle-Nachfolgelandschaften der Lausitz. Über ihre Faszination für diesen Landstrich und ihren neuen Song spricht Bernadette La Hengst im Popfilter.