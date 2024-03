Mysteriös und märchenhaft

Das „Intro“ von „Believe in Gerda“ erinnert mehr an eine Märchenstunde als an ein Deutschrap-Album. Doch schon im zweiten Song brettert OG Keemo rein und gibt einen Vorgeschmack darauf, was die Hörer*innen auf dem Album von GERDA erwartet: Sample-basierte und düstere Beats mit den besten MCs, die die Deutschrap-Szene zu bieten hat.

GERDA bringt sie alle zusammen. Dahinter steht das Producer-Team The Krauts, das sich mit drei Mitgliedern von Seeed zusammengeschlossen hat. Die Entstehung dieses besonderen Producer-Albums ist so märchenhaft wie seine Klänge selbst: Zwei Wochen basteln sie in einem Schloss in Brandenburg an ihren Beats.

Zwei Jahre Arbeit

Obwohl die Beats schnell fertig sind, dauert die ganze Produktion zwei Jahre. Während manche MCs ihre Parts sofort anliefern, lassen sich andere mehr Zeit. Doch das Warten lohnt sich: Mit „Believe in Gerda“ entsteht ein einzigartiges Producer-Album mit Rap-Größen wie Audio88&Yassin, LIZ, Nepumuk, Miss Platnum oder Kwam.E.

Besonders stechen die ungewöhnlichen Features auf dem Album hervor. Auf dem Song „Tag zur Nacht“ kollaborieren zum Beispiel Wa22ermann und Tom Hengst mit der Bonner Rap-Legende Xatar.

