50 Jahre Hip-Hop

Hip-Hop und Rap sind heute aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken und in den Charts präsent wie kaum ein anderes Genre. Während der Anfänge des Hip-Hop vor 50 Jahren ist das allerdings noch nicht unbedingt abzusehen. Seine Ursprünge hat das Genre im New York der 70er Jahre. Als Geburtsstunde des Hip-Hop gilt dabei eine Party in der Bronx, bei der die Gastgeberin Cindy Campbell ihren Bruder Clive, besser bekannt als DJ Kool Herc, als DJ einspannt.

Der legt damals populäre Funk-, Disco- und Soulstücke auf. James Brown oder Booker T. & the M.G.’s gehören zu seinen Lieblingskünstlern. Allerdings macht Kool Herc dabei etwas anders als andere DJs. Er konzentriert sich vor allem auf bestimmte rhythmische Instrumentalpassagen – die Breaks – die er mithilfe von zwei parallel laufenden Turntables immer wieder wiederholt: Der Hip-Hop Beat ist geboren.

Der Durchbruch des Rap

Es dauert nicht lange, bis die ersten MCs immer länger und komplexer werdenden Sprechgesang zu diesen Beats beisteuern und damit bald ganze Geschichten erzählen. Allmählich entwickelt sich Rap als Teil der Hip-Hop-Kultur. Hip-Hop und Rap bleiben allerdings bis Ende der 70er ein Untergrund-Phänomen. Erst mit dem Song „Rapper’s Delight“ von The Sugarhill Gang landet ein Rapsong erstmals weit oben in den US-amerikanischen Charts und macht das Genre so einem breiteren Publikum bekannt.

