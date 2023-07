Hype um den Barbie-Film

Ein Barbie-Hollywood-Blockbuster von Greta Gerwig mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen – damit hätte vor ein paar Jahren wohl niemand ernsthaft gerechnet. Und obwohl – oder gerade weil – dieses Setting so absurd klingt, ist der Film seit gut einem Jahr in gefühlt aller Munde.

Dazu beigetragen hat aber sicherlich auch die offensive Marketingkampagne zum Film – etwa mit pinken Werbebannern in zahlreichen Städten auf der ganzen Welt oder einem Barbie-Traum-Haus in Malibu, das über die Plattform Airbnb angeboten wird. Am 9. Juli hat der Film Premiere in Los Angeles gefeiert, heute startet er auch in Deutschland in den Kinos.

Aqua’s Megahit „Barbie Girl“

Barbies Filmabenteuer ist dabei nicht nur hochkarätig besetzt, auch der Soundtrack des Films kann sich sehen bzw. hören lassen. Musiker*innen wie Billie Eilish, Dua Lipa oder Tame Impala haben dazu Songs beigesteuert. Ein Lied, das man bei einem Film über Barbie aber eigentlich erwartet hätte, ist nicht dabei: Der Eurodance-Hit „Barbie Girl“ von der dänischen Popgruppe Aqua.

Gerüchteküche im Netz

Warum der Song nicht im Soundtrack des Barbie-Films vorkommt, dazu kursieren im Internet ein paar Theorien. Etwa, dass es daran liegt, dass es in den 90ern einen großen Rechtsstreits um den Track gegeben hat und Greta Gerwig sich eine Klage ersparen wollte. Zu hören ist der Song – oder zumindest Samples daraus – im Film dann allerdings doch. Nämlich in einer Neuinterpretation von Nicki Minaj und Ice Spice.

Aber wieso ist der harmlose Popsong über die berühmte Plastik-Puppe damals überhaupt vor Gericht gelandet? Das erfahrt ihr im Popfilter, den ihr hier hören und abonnieren könnt.