destilliert | Mai 2023: Leipziger Buchmesse 2023 & Doreen Rothmann

Leipziger Buchmesse 2023: Comeback



Die Leipziger Buchmesse 2023 ist nach drei Jahren Corona-Pause ein großer Erfolg gewesen. In Leipzig treffen sich im Frühjahr Leser und Leserinnen, Autoren und Autorinnen, Verlage und Medien aus Deutschland und aus der ganzen Welt. Beim Comeback haben laut Veranstalter insgesamt 274.000 Menschen das Messegelände und das dazugehörige Festival „Leipzig liest“ besucht. Die Besucherzahlen der Leipziger Buchmesse 2023 sind damit fast so hoch wie vor der Pandemie.

„Potpourri an Menschen und Themen“

Das Podcast-Radio detektor.fm hat vier Tage lang seine Redaktion in die Glashalle auf der Leipziger Buchmesse verlegt. Auf der Podcastbühne hat das Team gut 50 Gespräche mit Autoren und Autorinnen geführt, unter anderem mit Sebastian Fitzek, Claudia Kemfert, Roland Kaiser, Ijoma Mangold, Hengameh Yaghoobifarah, Sebastian Hotz, Emilia Roig oder Max Czollek. In den Gesprächen geht es um Klimaschutz, den Krieg in der Ukraine, Feminismus, jüdisches Leben in Deutschland, um Bitcoin, Verteilungsgerechtigkeit oder das Reisen. Neben vielen Sachbüchern standen natürlich auch Gespräche über Romane auf dem Programm.

In dieser Folge von detektor.fm-destilliert spricht Christian Bollert am letzten Tag der Leipziger Buchmesse mit Doreen Rothmann, der Buchmesse-Verantwortlichen von detektor.fm. Für Doreen war das bereits die elfte Buchmesse in Leipzig. Im Gespräch erinnert sie sich an ihre allererste Messe und erzählt, was sie persönlich an der Buchmesse fasziniert.