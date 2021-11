destilliert | November 2021: Buchmesse-Rückblick, UN-Klimakonferenz und Geburtstags-Vorfreude

Rückblick auf Frankfurter Buchmesse

Nach zwei Jahren Corona-Pause sind wir dieses Jahr endlich wieder zur Frankfurter Buchmesse gefahren und das direkt als offizieller Podcast-Partner. Dank eines 14-köpfigen Teams vor Ort und viel Unterstützung im Sendezentrum in Leipzig ist sie für uns als Podcast-Radio ein großer Erfolg geworden. Viele Interviewpartner und Interviewpartnerinnen haben uns noch in Frankfurt oder in den letzten Tagen positives Feedback gegeben. Im Podcast „N99“ könnt ihr alle Gespräche mit Gästen wie Aminata Touré, Sven Regener oder Volker Kutscher und Kat Menschik nachhören.

Themenwoche Tod

„Vielen fällt es schwer, über den Tod zu sprechen, daran wollen wir etwas ändern“, betont Stephan Ziegert in der neuen Episode von „detektor.fm destilliert„. In unserem täglichen Nachrichtenpodcast „Zurück zum Thema“ hat es deshalb in dieser Woche einen Schwerpunkt zum Tod gegeben. Wie hat sich das Sprechen über den Tod geändert, wo haben wir Nachholfbedarf? Für Stephan ist es auch ein Anlass der Selbstbefragung, wie wir persönlich mit dem Tod, mit Sterbehilfe, Trauer und dem Reden darüber umgehen. Christian beobachtet einen langsamen Wandel: Nehmen sich doch in den letzten Jahren Blogs und Podcasts vermehrt dem Thema an.

UN-Klimakonferenz 2021

Die UN-Klimakonferenz ist das weltpolitische Thema dieser Woche. Wir beleuchten die Klimakrise in diesem Monat gleich in mehreren Podcasts: Schon vor der Konferenz haben wir im „Spektrum-Podcast“ und im „Forschungsquartett“ ausgelotet, was erwartet wird, in „Mission Energiewende“ ziehen wir kommende Woche eine Zwischenbilanz und auch in unserem täglichen Hintgrundpodcast „Zurück zum Thema“ blicken wir auf die UN-Klimakonferenz in Glasgow.

Übrigens: Das brand eins Magazin und der brand eins Podcast haben im November passenderweise den Schwerpunkt „Ökologischer Umbau“. Daher geht es in den aktuellen Podcastfolgen darum, wie sich die Wirtschaft beteiligen kann und wie Ökonomie und Ökologie zusammengehen.

detektor.fm wird 12 Jahre alt!

Am 27. November feiern wir in Ilses Erika unseren zwölften Geburtstag. Auch in diesem Jahr ist durch die Pandemie ja alles noch etwas anders als vorher. Deshalb feiern wir unter 2G-Bedingungen mit detektor.fm-DJs und einer gut bestückten Bar. Solltet ihr also Ende November in der Nähe von Leipzig sein, kommt doch vorbei. Denn wir stoßen gern gemeinsam mit euch auf zwölf Jahre detektor.fm an!

In dieser Folge von „detektor.fm destilliert“ sprechen Stephan Ziegert und Christian Bollert außerdem über den aktuellen Netflix-Hype und die viel gelobte Kevin-Kühnert-Dokumentation.

Shownotes

00:00:00 Intro

00:00:50 Ein Rückblick auf die Frankfurter Buchmesse 2021

00:06:50 Über die neuste Themenwoche von Zurück zum Thema

00:10:26 Monopol-Podcast ab November zwei Mal monatlich

00:12:23 UN-Klimakonferenz 2021 im Programm

00:14:29 detektor.fm wird 12 Jahre alt!

00:16:43 Empfehlungen für diesen Monat

00:21:49 Outro