Star Wars: Skeleton Crew

In der neuen Serie aus dem „Krieg der Sterne“-Kosmos geht es um Wim und ihre Freunde, die sich auf ihrem Heimatplaneten langweilen und nach Abenteuern sehnen. Als die Truppe ein Raumschiff in einem alten Jeditempel findet, verirren sich die vier in eine entlegene Ecke der Galaxie und müssen mithilfe des Jod Na nach Hause finden. Die ersten beiden Folgen der neuen Serie „Star Wars: Skeleton Crew“ laufen ab heute bei Disney +.

Ein klitzekleines Weihnachtswunder

Die Bewohnerinnen und Bewohner Wellingtons freuen sich auf die Feiertage. Besonders Danny kann es kaum erwarten, seinen Vater an Weihnachten wiederzusehen. Doch ein Schneesturm droht, das Fest zu verderben, während der Weihnachtsmann die Geschenke austrägt. Der Animationsfilm wurde von Richard Curtis geschrieben, aus dessen Feder auch der Klassiker „Tatsächlich … Liebe“ stammt. Der weihnachtliche Animationsfilm „Ein klitzekleines Weihnachtswunder“ ist ab heute bei Netflix verfügbar.

Seth Meyers: Dad Man Walking

Normalerweise kennt man ihn als Late-Night-Moderator, doch Seth Meyers kann auch Stand-up-Comedy. In seinem HBO-Special „Seth Meyers: Dad Man Walking“ geht es um seine Rolle als Vater von drei kleinen Kindern und welches Chaos und Verrücktheiten damit einhergehen. Aber es geht auch um die Verantwortung und Werte, die er ihnen vermitteln will. Das Stand-up-Special „Seth Meyers: Dad Man Walking“ findet ihr ab heute im Streaming-Angebot von WOW.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.