Das Projekt wird über eine Laufzeit von sechs Jahren im Bundesprogramm Biologische Vielfalt durch das Bundesamt für Naturschutz mit Mitteln des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz gefördert.

In dieser Zeit sind drei urbane Waldgärten entstanden: einer im Berliner Ortsteil Britz und zwei in Kassel. Im März 2027 endet das Projekt und die Waldgärten werden komplett durch bürgerschaftliches Engagement weitergeführt. Ein guter Zeitpunkt, um Bilanz zu ziehen und Erkenntnisse für mögliche neue Waldgarten-Gestalter:innen zu sammeln.

In dieser Folge Gartenradio erzählt Jennifer Schulz, was sie an urbanen Waldgärten fasziniert. Bei einem Rundgang in Britz erklärt sie Heike Sicconi, wie ein Waldgarten funktioniert, was der Unterschied zu einem Tiny Forest ist und welche Effekte er auf Fauna, Flora und Gesundheit hat. Ihr erfahrt außerdem, warum es neben Kräutern, Kornelkirsche und Kobushi-Magnolie vor allem Kommunikation zum Gelingen braucht.