Gartenradio | Paul Baumann: Urban Utopia Conference

In dieser Folge vom „Gartenradio“ stellt Heike Sicconi einen jungen Gärtner und Musiker vor: Paul Baumann hätte sich vor rund zwei Jahren wahrscheinlich selbst nicht träumen lassen, dass er im Juli 2026 schon zum zweiten Mal die zweitägige Urban Utopia Conference für Hunderte von Menschen aus der Pflanzenszene veranstaltet und einen Tilia Award in 20 Kategorien ausgelobt hat. Es ist fast eine märchenhafte Geschichte.

Paul Baumann: Gärtner, Musiker, Netzwerker

Paul Josef Baumann wurde vor 31 Jahren im bayerischen Altmühltal geboren, lebte in Niedersachsen und kam über Kanada nach Berlin. Er ist Landschaftsgärtner, Musiker, Beinahe-Lehrer, Netzwerker — und ein unglaublich netter Kerl. Ganz ohne Macher-Attitüde spinnt er sein wachsendes Netzwerk. Heike Sicconi hat ihn schon im letzten Jahr für ein Interview getroffen. Nur wurde in dem Co-Working-Space, in dem sie sich verabredet hatten, überall gehämmert und gebohrt, sodass die Aufnahmen nicht verwendbar waren — und das war gut so. Denn beim zweiten Anlauf haben sie sich dort getroffen, wo Urban Utopia ursprünglich entstanden ist: im Innenhof der Quadriga Hochschule in Berlin. Und diesmal hatte Paul auch seine Gitarre dabei. Was für ein Glück, denn der Gärtner und Netzwerker ist ohne seine Musik nicht denkbar. Seine Band heißt übrigens You Silence I Bird.

Wie er vom Pflanzen-Paul zum Gründer der Urban Utopia Conference wurde, warum Pflanzen für ihn weit mehr sind als Dekoration, wie Musik und Natur zusammenfinden und weshalb Gemeinschaft vielleicht der wichtigste Rohstoff der Zukunft ist — darum geht’s in dieser Folge.

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