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Jutta Person im Botanischen Garten Berlin. Foto: Heike Sicconi
Bild: Autorin Jutta Person im Botanischen Garten in Berlin | Foto: Heike Sicconi | Heike Sicconi

Gartenradio | Palmen

„Palme, zack, Paradies!“

Eine Palme, die ihren Stamm über einen weißen Sandstrand schwingt und Schatten unter dichten Wedeln spendet, verkörpert wie keine zweite Pflanze ikonografisch die Sehnsucht nach Exotik und Freiheit. Hinter diesem Klischee verbirgt sich eine überraschend vielschichtige Kulturgeschichte.

Eine der ältesten Pflanzen der Erde

Meist wachsen sie dort, wo man gerade nicht ist, aber gern wäre. Manchmal allerdings stehen sie einem direkt vor der Nase, zum Beispiel in Vorgärten, Fußgängerzonen, Treibhäusern oder Botanischen Gärten, wo sie unweigerlich die Frage aufwerfen: Wie wurde dieses faszinierende Gewächs zur allgemeinen Sehnsuchtspflanze? Palmen gehören zu den ältesten Pflanzen der Erde. Es gibt sie schon seit 80 Millionen Jahren. Bereits Dinosaurier haben sich an ihnen den Rücken gekratzt. Seit über 6000 Jahren werden Palmen kultuviert.

Die Palme — ein Symbol für vieles

Warum Dattelpalmen das Leben in Oasen erst ermöglichten, wie sich rund um die Kokospalme eine Religion entwickelte, weshalb Palmen botanisch gar keine Bäume sind und warum sie tage-, wenn nicht wochenlang mit Palmenbefruchtungs-Videos auf YouTube verbracht hat, erzählt die Journalistin und promovierte Literaturwissenschaftlerin Jutta Person in ihrem neuen Buch „Palmen“. Nach „Esel“ und „Korallen“ ist es bereits ihr dritter Band für die Naturkunden-Reihe des Matthes & Seitz Verlags.

Gewohnt akribisch hat Person die Kulturgeschichte der wichtigsten der rund 2300 Palmenarten recherchiert und Geschichten rund um Aussteigersehnsucht und Tropentristesse in all ihren sonnengesättigten und schattigen Facetten festgehalten. In dieser Podcastfolge trifft sich Heike Sicconi mit ihr — wie könnte es anders sein — unter Palmen mit einem kühlen Kokoswasser in den Händen.

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