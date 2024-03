Leipziger Buchmesse | Sky du Mont über Zuversicht in schwierigen Zeiten

Auf deutschen Leinwänden und in Hollywood

Sky du Mont wurde 1947 in Buenos Aires geboren und wuchs in München, der Schweiz und London auf. Als Schauspieler ist er in zahllosen nationalen und internationalen Kino- und TV-Filmen zu sehen, etwa in Stanley Kubricks „Eyes Wide Shut“ oder in „Der Schuh des Manitu“. Er hat mehrere Drehbücher und Bücher verfasst. „Ungeschönt“ (Herder 2022) stand auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.

Es ist wichtig, sich bei anderen Generationen zu informieren und mit ihnen Kontakt zu halten. Das hält einen fitter und jünger. Sky du Mont, Schauspieler und Autor

Neugierig auf morgen schauen

Früher war bekanntlich alles besser, richtig? Nein, natürlich nicht. Wenn Sky du Mont mit Freunden seines Alters zusammensitzt, bekommt das Gespräch oft eine nostalgische Note. Ja, die Welt ist kompliziert geworden. Klimawandel, politische Weltlage und die Nationalmannschaft geben uns zu denken. Das Leben hat sich so beschleunigt, dass einem manchmal ist, als würde man aus der Kurve fliegen. Aber man kann die Welt auch ganz anders betrachten! Und das macht Sky du Mont. Er blickt positiv in die Welt und sieht auch all das Gute, was da noch auf uns zukommt. Und was gibt es Schöneres, als noch ein bisschen Zukunft ins eigene Leben zu lassen? — Herder

Über sein Buch „Ich freu mich schon auf morgen. Weil es wird, wie es noch nie war“ spricht detektor.fm-Moderatorin Sara Plekat live auf der Leipziger Buchmesse mit Sky du Mont.