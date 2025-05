„Klima zu heiß — in Atmosphäre und Gesellschaft“

Wir brauchen gute Klimakommunikation jetzt mehr denn je, sagt die Journalistin und Gründerin Katja Morgenthaler. 16 Jahre lang war sie Redakteurin beim Greenpeace-Magazin in Hamburg. Bis das Heft eingestellt wurde. Kurzerhand gründete sie mit ein paar Kolleginnen und Kollegen das Magazin atmo — ein neues, unabhängiges „Umweltmagazin für die Zukunft“.

Die Redaktion begreift Umwelt, Klima und Natur als die wichtigsten Themen unserer Zeit, die überall hineinwirken — in Politik, Wirtschaft und Alltag. In das Streben nach Frieden und Gerechtigkeit. Das Team will hinter die Fassaden des täglichen Nachrichtengeschäfts gucken, mit einer klaren Haltung: Lebensgrundlagen first.

„Lösungen zeigen, die uns voranbringen“

Der journalistische Grundsatz „Only bad news is good news“ habe zwar seine Berechtigung. Ausschließlich von Missständen und Katastrophen zu lesen, sagt Katja Morgenthaler, kann aber unglaublich frustrierend sein. Die Erfahrung der atmo-Redaktion zeigt: Wenn es um Klimakommunikation geht, dann kommt es ganz stark darauf an, den Menschen da draußen Mut zu machen.

Also die perfekten Hefte sind im besten Fall eine Mischung aus ‚Wir legen den Finger in die Wunden, wir sagen, das und das läuft nicht gut‘. Wir bleiben aber an der Stelle dann nicht stehen, sondern wo immer es sich anbietet, gehen wir einfach diese extra Meile und sagen, wir recherchieren hier mögliche Lösungen mit. Katja Morgenthaler, Geschäftsführerin atmo Magazin Foto: atmo Magazin

Am 5. Juni 2025 ist wie jedes Jahr wieder Internationaler Umwelttag, ein Tag, der von Regierungen, Organisationen und Unternehmen auf der ganzen Welt genutzt wird, um wichtige Themen rund um Umwelt und Klima ins Licht der Öffentlichkeit zu rücken. In dieser Folge von „Mission Energiewende“ spricht detektor.fm-Moderatorin Ina Lebedjew mit atmo-Geschäftsführerin und Journalistin Katja Morgenthaler. Über gute Klimakommunikation, darüber, wie man einen Neuanfang wagt und über die Frage, was es braucht, um in Zeiten multipler Krisen ein Magazin zu gründen.