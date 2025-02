Rollenbilder hinterfragen

Seit 30 Jahren arbeiten Michael Elmgreen aus Dänemark und Ingar Dragset aus Norwegen als Künstlerduo zusammen. Ihre Installationen, Skulpturen und Performances stellen traditionelle Vorstellungen von Männlichkeit infrage. In Helsingör, nördlich von Kopenhagen, haben sie “Han” kreiert, dänisch für “Er” – eine sensible, schmächtige Figur aus Edelstahl, die auf einem Stein sitzt und aufs Meer hinausschaut – Elmgreen & Dragsets männliche Interpretation der kleinen Meerjungfrau.

We try to depict masculine identities that are a bit different from classical figuration of sculpture. Michael Elmgreen Foto: Dia Dipasupil / AFP

Bei seiner Enthüllung 2012 hat dieser feminine Mann als neue Sehenswürdigkeit in einer industriell-geprägten Hafenstadt für hitzige Debatten gesorgt. Seitdem hat sich gesellschaftlich viel getan in unserem Umgang mit Gender und Identität, so die beiden Künstler im Gespräch. Aber spätestens seit dem erneuten Wahlsieg des US-amerikanischen Präsidenten scheint sich diese Entwicklung zurückzudrehen.

Elmgreen & Dragset – “Momentan nicht erreichbar”

Auch in ihrer neuen Ausstellung „Momentan nicht erreichbar“ in der Galerie Max Hetzler in Berlin verhandelt das Künstlerduo auf zwei Etagen Rollenbilder und das Aufwachsen in einer patriarchalen Welt. Im Zentrum steht ein heranwachsender Junge.

A lot of the stories we tell, when we show this children in different situations, are based on personal experiences. Ingar Dragset Foto: Dia Dipasupil / AFP

Zum Beispiel die Szene, in der ein kleiner Junge die Stilettos seiner Mutter anprobiert und Lippenstift aufträgt, ist eine, an die sich beide aus ihrer Kindheit erinnern.

Ab dem 20. Februar ist das Künstlerduo Elmgreen & Dragset mit der Ausstellung “Momentan nicht erreichbar” in der Galerie Max Hetzler in Berlin zu sehen. Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins, hat das Künstlerduo vor der Eröffnung ihrer Ausstellung in Berlin getroffen. In in dieser Folge des Monopol-Podcasts hören wir ein Gespräch über Männlichkeit, das Brechen mit Traditionen und darüber, warum es manchmal ein Vorteil ist, zu zweit zu sein.