Kunst und Mode

Anna Deller-Yee nutzt Kleidung als Leinwand, wortwörtlich, denn sie malt direkt auf die Stoffe. Was ursprünglich mal aus Geldnot zu Studienzeiten begann, gehört heute zu ihrem Markenzeichen. Für Anna Deller-Yee geht es bei der Mode wie bei der Kunst um das menschliche Dasein in der Welt, erzählt sie im Podcast.

For me painting, making clothes, the human body, the way we present ourselves, it’s all about us as humans and our existence in this world. Anna Deller-Yee, Künstlerin und Designerin Foto: Gabriela Filipovic

Mode und Kunst verhandeln Identität und kommunizieren Emotionen — gesellschaftlich und individuell. Francesco Risso — ehemaliger Kreativdirektor bei Marni — beobachtet seit einigen Jahren auch Ähnlichkeiten in der Vermarktung.

There is nothing anymore that feels political, nothing that is made for people to reflect, rather for people to buy and sell. Unfortunately, art has become closer to fashion. Francesco Risso, Designer Foto: lev radin | Shutterstock

Risso selbst sieht Kunst und Mode lieber getrennt voneinander, sie erfüllen aus seiner Sicht unterschiedliche Zwecke. Mode folge einer gewissen Praktikabilität — schließlich gehe es bei Mode auch darum, dass Menschen im Alltag nicht nackt herumlaufen müssen. In der Kunst hingegen, sagt Francesco Risso, gehe es stärker um Emotionen und Individualität.

Blumen in all ihren Formen

In Deller-Yees Kunst dreht sich alles um Blumen. In ihrer aktuellen Ausstellung „To build a home is to“ in der Berliner Galerie Jaeger Art erschafft sie eine atmosphärische Traumwelt, die sich stetig verändert. Die Blumen können dabei für sie ganz unterschiedliche Eigenschaften haben.

They can be super powerful, bitchy, vicious, blunt. Anna Deller-Yee

Blumen haben sie immer fasziniert, erzählt Deller-Yee im Podcast. Früher dachte sie allerdings, Blumen zu zeichnen sei banal. Die Arbeit mit Francesco Risso und seinem Team hat sie darin bestärkt, weiter Blumen zu malen und ihre eigene Sprache zu finden.

In dieser Folge von „Kunst und Leben“, dem Podcast in Kooperation mit dem Monopol-Magazin, spricht Elke Buhr, Chefredakteurin des Monopol-Magazins, mit Anna Deller-Yee und Francesco Risso über Kunst, Mode und die Bedeutung von Blumen. Die Ausstellung „To build a home is to“ in der Berliner Galerie Jaeger Art läuft noch bis zum 2. August 2025.