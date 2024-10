Bild: 7 vs. Wild Staffel 4 | ©Calivision Network GmbH

Was läuft heute | 7 vs. Wild S4, Otzenrather Sprung, Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben

Flugzeugabsturz mit Folgen

In der neuen Staffel „7 vs. wild“ müssen die Kandidaten und Kandidatinnen zusammen in Neuseeland überleben. Auf filmfriend könnt ihr sehen, wie Braunkohle das Leben von Menschen zerstören kann und auf Netflix kommt das Paper-Rollenspiel Dungeons & Dragons auf die Leinwand.