A Better Place

Was wäre, wenn es keine Gefängnisse mehr geben würde? In der Serie „A Better Place“ wollen der Bürgermeister Amir Kaan und die Kriminologin Petra Schach genau das herausfinden. In der fiktiven Stadt Rheinstadt wagen sie ein Experiment. Ihr könnt „A Better Place“ jetzt in der ARD-Mediathek schauen.

Deutsche im Knast

Die Doku-Serie „Deutsche im Knast“ begleitet Deutsche, die im Ausland ihre Haftstrafe absitzen. In der ersten Folge geht es nach Japan. Die meisten Gefangenen dort sitzen wegen versuchtem Drogenschmuggel im Gefängnis. In Japan müssen sie im Gefängnis strikte Regeln befolgen. Der ewige Drill führt manche Gefangenen zum Nervenzusammenbruch. „Deutsche im Knast“ gibt es jetzt in der ZDF-Mediathek.

The Rookie — Staffel 7

In „The Rookie“ geht es um den Handwerker John Nolan. Nach einem Banküberfall will er Polizist werden und bewirbt sich beim Los Angeles Police Department. Weil John viel älter als die anderen „Rookies“ ist, wird er am Anfang nicht wirklich ernst genommen. Weil die Serie so beliebt ist, sind wir mittlerweile allerdings schon bei Staffel 7 angekommen: John ist längst ein etabliertes Mitglied des LAPD, auf das niemand mehr verzichten will. Ihr könnt „The Rookie“ jetzt bei WOW schauen.

Was läuft heute?

Wir bringen Licht in den Streaming-Dschungel. In „Was läuft heute?“ klicken wir uns durch Mediatheken und Streaminganbieter — damit ihr es nicht tun müsst. Unsere Empfehlungen findet ihr täglich überall dort, wo es Podcasts gibt.