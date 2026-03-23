Was läuft heute online und in Videostreams, TV-Programmen und Dokus? Empfohlen vom Podcastradio detektor.fm.

Hallo und herzlich willkommen zu „Was läuft heute“ und eurem täglichen Streaming-Tipp. Es ist Montag, der 23. März, und heute geht es um eine norwegische Dramaserie, die einen brutalen rassistischen Mord an einem Teenager aufarbeitet. Am 26. Januar 2001 ermorden Neonazis in einem Osloer Vorort einen 15-Jährigen, Benjamin Hermansen. Basierend auf diesen wahren Ereignissen zeigt die norwegische Miniserie „After Benjamin“, wie Familie und Freundinnen mit dem Verlust umgehen und wie sich eine ungeahnte Welle der Solidarität gegen Rechtsextremismus über das ganze Land ausbreitet.

Alle Figuren, außer Benjamin selbst, sind fiktional. Dadurch rekonstruiert die Serie nicht voyeuristisch die Ereignisse, sondern eröffnet einen Raum, um Fragen zu Verantwortung und Verlust zu verhandeln. Die Tat wird dabei bewusst nicht nachgestellt. Im Sommer 2000 genießen die Schulfreunde Benjamin und Elias unbeschwerte Tage im multikulturellen Stadtteil Holmia in Oslo. Neue Nachbarn ziehen ein, die Gemeinschaft wächst. Doch mit den neuen Nachbarn ziehen auch Spannungen in die Gemeinschaft: Unterschwelliger Rassismus, ein Hakenkreuz an der Schulmauer.

Als der Winter kommt, führt ein nächtliches Treffen der Freunde zu einem Ereignis, das niemand kommen sah. Elias, Benjamins bester Freund, war in jener Nacht dabei und kämpft mit Ohnmacht und Schuldgefühlen. Er wird gespielt von Sam Ashraf. Linz Gaber spielt Benjamins Mutter Marit, die kaum noch ihr Zimmer verlässt. Und Viktoria Hoang verkörpert Lina, die enge Vertraute der beiden Jungen.

Serien-Schöpfer ist Mikael Diset, ein norwegischer Drehbuchautor und Regisseur, der als Jugendlicher dieselbe Mittelschule wie Benjamin Hermansen besucht hat. Die Ereignisse markierten einen Wendepunkt in seinem Leben und legten den Grundstein für sein späteres kreatives Schaffen. Frank Barloch von der ZDF-Hauptredaktion Internationale Fiktion sagt über die Serie: „After Benjamin ist eine wichtige und in Teilen schmerzhafte Serie. Gerade weil sie den Mut hat, dorthin zu schauen, wo gesellschaftliche Wunden liegen. Sie erinnert daran, dass rechtsextreme Gewalt nicht verdrängt werden darf und dass es nicht nur in Norwegen war, sondern natürlich auch in Deutschland. Denn ob Halle, Hanau, Lorenz A oder Uri Jalloh, um nur ein paar Namen zu nennen: Fehlende Hilfe für Opfer rechter Gewalt und fehlende Aufmerksamkeit für das Thema sind auch in Deutschland ein reales Problem.“

Am 26. Januar 2026 jährte sich der Mord an Benjamin Hermansen zum 25. Mal. Die Serie erscheint also in einem bedeutsamen Jahr. „After Benjamin“ findet ihr in der ZDF Mediathek. Noch mehr Geheimtipps in Sachen Filme, Serien und Dokus sowie aktuelle Neustarts bekommt ihr jeden Tag bei uns im Podcast. Um keine Folge mehr zu verpassen, lasst uns doch gerne ein Abo da. Und wenn’s euch gefällt, dann empfehlt diesen Podcast doch auch gerne weiter.

Der Tipp und das Skript kamen heute von Max Martin Höfer. Audioproduktion: Wiebke Stark. Und ich bin Jessi Jus. Habt noch einen schönen Tag! Bis morgen.

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